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На Авито рассказали о разграничении ответственности при использовании цифровых платформ

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Цифровые платформы чаще всего выступают в роли посредников, поэтому при доработке текущего и подготовке нового регулирования важно учитывать их правовую природу. Об этом заявил управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов на сессии ПМЮФ-2026 "Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?".

"Мы работаем в юридической модели, где ни контент, ни товар, ни другие объекты, размещенные на нашей платформе, нам не принадлежат. Как говорят юристы: мы действуем в чужом интересе. А это значит, что и ответственность у нас должна быть не такой же, как ответственность покупателя или продавца", — отметил Александр Смирнов.

По его словам, ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов. "Важно, чтобы регулирование не только снижало риски для покупателей, но и создавало понятные и справедливые условия для продавцов — без барьеров для развития", — добавил Александр Смирнов.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства экономического развития Владимир Волошин подчеркнул, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, уже разграничивает ответственность между продавцом и платформой. "Закон четко фиксирует, где и у кого появляется ответственность. Если продавец представил недостоверные документы или попытался обмануть покупателя — отвечает продавец. Если платформа пропустила карточку с нарушениями — отвечает платформа. Соответствующая норма заложена в законопроекте о поправках в КоАП", — отметил Владимир Волошин.

В Авито указывают, что ряд применяемых на платформе решений может быть использован как основа для формирования сбалансированных регуляторных подходов. В частности, сервис безопасной сделки предполагает резервирование средств до подтверждения получения товара, что снижает риски для обеих сторон и исключает необходимость передачи платежных данных между пользователями.

Дополнительным элементом доверия выступает система отзывов и рейтингов. Отзывы проходят модерацию, в том числе на предмет недостоверности и отсутствия подтвержденного взаимодействия. Также действует механизм арбитража, позволяющий продавцам оспаривать спорные оценки.

С 2023 года на платформе внедрена система "Уровень сервиса", формирующая критерии оценки качества работы продавцов. По данным Авито, более 80% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса, при этом 93% находятся в "зеленой" зоне, а значительная часть пользователей из "красной" зоны улучшает показатели в течение месяца.

Отдельное направление — развитие ИИ-решений. Платформа тестирует ИИ-ассистента Aви Pro, который формирует персонализированные рекомендации для продавцов — от параметров объявлений до стратегий взаимодействия с покупателями.

"Главная цель — упростить работу продавцов и повысить их эффективность, переведя взаимодействие с платформой в удобный диалоговый формат", — пояснили в Авито.

Кроме того, компания совершенствует алгоритмы выявления нарушений, сочетая автоматические инструменты с многоступенчатой системой проверки и ручной модерацией.

"Комплексное развитие технологических и правовых инструментов позволяет одновременно решать задачи защиты пользователей и поддержки предпринимательства, прежде всего в сегменте малого и микробизнеса", — заключил Александр Смирнов.

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