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На Авито Спецтехника объявили о запуске спецпрограммы для рынка коммерческого транспорта

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Авито Спецтехника и компания "Современные транспортные технологии" объявили о запуске специальной программы для рынка коммерческого транспорта: предзаказ нового магистрального тягача "Валдай 45 PRO" впервые доступен на платформе Авито Спецтехника. Первые 10 клиентов, оформивших предзаказ через платформу, получат дополнительную скидку от производителя в размере 100 тыс. рублей.

"Валдай 45 PRO" — новый магистральный тягач, разработанный с учетом актуальных потребностей российских перевозчиков. Модель ориентирована на работу на дальних маршрутах и сочетает современные технологические решения, высокий уровень комфорта для водителя и эффективность эксплуатации.

В поддержку старта продаж СТТ и Авито Спецтехника также запустили масштабный автопробег нового "Валдай 45 PRO". Маршрут протяженностью около 7 тыс. километров пройдет через девять городов России — от Ростова-на-Дону до Омска. За рулем нового тягача выступят известные блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio), которые протестируют автомобиль в реальных условиях эксплуатации и поделятся впечатлениями с профессиональным сообществом.

Проект отражает тенденцию к цифровизации рынка коммерческого транспорта и спецтехники. Онлайн-платформы сегодня становятся не только каналом поиска и покупки техники, но и инструментом вывода новых продуктов на рынок, позволяя производителям напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией уже на этапе старта продаж.

"Рынок спецтехники и коммерческого транспорта традиционно считался одним из самых консервативных, однако сегодня мы наблюдаем его активную цифровую трансформацию. Уже более 65% потенциальных покупателей начинают поиск техники в интернете, а каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов. В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами. Уже сейчас 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Если вернуться на пять лет назад, это были, может быть, 2–3%, и уже тогда такие объемы для онлайн-платформ и консервативного рынка казались очень большими. Как один из ключевых игроков рынка, мы видим большой потенциал в объединении усилий производителей, дилеров и цифровых сервисов для дальнейшего развития отрасли. Эксклюзивный запуск предпродаж "Валдай 45 PRO" на Авито Спецтехнике — пример того, как современные цифровые инструменты помогают быстрее выводить новые модели на рынок и сделать их доступнее для бизнеса", — прокомментировал Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.

На протяжении маршрута автопробега запланированы встречи с представителями дилерской сети, клиентами и партнерами проекта. Автопробег позволит участникам рынка познакомиться с возможностями нового тягача в реальных условиях эксплуатации еще до начала его массовых поставок.

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