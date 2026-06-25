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"Ростелеком" обеспечил интернетом продовольственный склад в Самарской области

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"Ростелеком" подключил к интернету продовольственный склад компании "Алмаз" в Тольятти Самарской области. Для создания цифровой инфраструктуры на объекте специалисты провайдера проложили 520 метров волоконно-оптических линий, обеспечив передачу данных на скорости 100 Мбит/с.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Изначально на предприятии использовали мобильную связь, однако из-за ее нестабильной работы в промышленной зоне было решено перейти на проводные технологии. Теперь сотрудники склада могут без задержек оформлять документы онлайн, вовремя принимать и отгружать товары, исключая риски простоя и сохраняя график поставок в магазины города.

Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В корпоративном сегменте наблюдается устойчивый рост спроса на услуги высокоскоростного интернета. В прошлом году число подключений увеличилось почти в 1,5 раза, а за первые четыре месяца текущего — еще на 13 процентов. Стабильность фиксированной связи играет ключевую роль в бесперебойной работе бизнес‑процессов и гарантирует доступность всех необходимых цифровых сервисов".

Ирина Ентураева, директор ООО "Алмаз":

"Мы обеспечиваем продуктами крупные магазины, где график поставок продуктов расписан по минутам. Качество интернета напрямую влияет на логистические цепочки. Раньше сбой мобильной связи означал остановку отгрузок: данные не синхронизировались, возникали ошибки в учете. Нам требовалось надежное проводное решение, и мы выбрали "Ростелеком".

Провайдер предлагает компаниям Самарской области высокоскоростной интернет и другие цифровые услуги. Так, предприятия логистического рынка могут внедрить систему "Видеонаблюдение для бизнеса", которая контролирует доступ на объект и анализирует происходящее на площадке.

Дополнительная информация о предложениях "Ростелекома" для бизнес-сегмента доступна на сайте "Ростелекома" и по бесплатному номеру 8 800 200 16 61. 

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"Ростелеком" подключил к интернету продовольственный склад компании "Алмаз" в Тольятти Самарской области. Для создания цифровой инфраструктуры на объекте специалисты провайдера проложили 520 метров волоконно-оптических линий, обеспечив передачу данных на скорости 100 Мбит/с.

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