На Авито можно пройти бесплатную верификацию для заводчиков собак

В долгосрочной перспективе такая механика помогает делать рынок более прозрачным: поддерживать добросовестных участников, снижать пространство для случайного и безответственного разведения и помогать будущим владельцам принимать более осознанные решения.

87% потенциальных хозяев ищут питомца на Авито. Около 72% из этих запросов приходится на поиск породистых животных. Для покупателя выбор щенка часто строится на доверии: человеку сложно быстро понять, кто перед ним — профессиональный заводчик, который занимается племенной работой, заботится о здоровье животных и правильно оформляет документы, или продавец без подтвержденного статуса. При этом если заводчик не соблюдает установленные стандарты разведения, это может приводить к появлению проблем со здоровьем у щенков, а также усугубляет проблему бездомных животных. Верификация помогает сделать выбор прозрачнее, а также помогает выделить ответственных заводчиков и обелять рынок.

На сегодняшний день РКФ является самой крупной кинологической организацией в России. В племенной книге РКФ зарегистрировано более 6 млн собак, 1551 кинологических клубов, более 25 тыс. питомников из всех регионов страны. В Самаре в системе РКФ зарегистрировано 19 кинологических клубов и уже более 18,8 тыс. щенков от заводчиков.

Верификация — это бесплатная проверка, которая показывает, что продавец на Авито действительно является заводчиком, зарегистрированным в системе РКФ. Это значит, что он ведет племенную работу в соответствии с национальными и международными требованиями, касающимися как сохранения чистоты породы, так и заботы о здоровье и благополучии домашних животных. Приобретая собаку у зарегистрированного заводчика, покупатель получает полный комплект документов, включая родословную РКФ (а если родословная еще не оформлена, то метрику щенка).

Появление щенка в доме — особенное событие. Для многих людей собака становится не просто питомцем, а другом и членом семьи на долгие годы. Поэтому будущему владельцу важно понимать, кого именно он выбирает и чего ожидать от четвероногого компаньона.

Чистопородная собака — это собака с определёнными физическими и поведенческими качествами. Порода имеет закрепленные признаки, которые передаются из поколения в поколение. Прозрачная информация о происхождении щенка помогает будущему владельцу увереннее оценить породные качества, темперамент, особенности ухода и возможные наследственные характеристики питомца.

Принадлежность к РКФ как правило означает также возможность общаться с единомышленниками, получать советы по воспитанию щенка.

Регистрация рожденных пометов в племенной книге РКФ подразумевает обязательный учёт и маркировку всех щенков. Это обеспечивает безошибочную идентификацию каждой собаки и её заводчика.

Родословная РКФ признаётся во всём мире и даёт возможность при желании участвовать с собакой в кинологических мероприятиях, а также в племенном разведении.

При заключении договора ответственный продавец чаще всего предоставит ветеринарный паспорт — в нем отмечены все индивидуальные данные животного, в том числе прививки, информация об обработках и др.

Специальный бейдж помогает выделить объявление среди других предложений на Авито. Для заводчика верификация становится дополнительным бесплатным инструментом доверия: покупатель сразу видит, что статус продавца подтверждён через РКФ.

Специальные бейджи "Заводчик РКФ" и "От заводчика РКФ" будут размещаться в карточке объявления и в профиле продавца. Они подтверждают, что собака продаётся заводчиком, зарегистрированным в системе Российской кинологической федерации.

Чтобы стать заводчиком РКФ, нужно заниматься племенной работой в системе Российской кинологической федерации и иметь законные права на племенную собаку, от которой планируется помёт.

Заводчиком считается человек, который отвечает за собаку в период от вязки до рождения щенков и их передачи новым владельцам. Именно он указывается в документах на помёт и в свидетельствах о происхождении щенков.

Вести племенную работу в системе РКФ можно через кинологическую организацию, входящую в систему РКФ, либо самостоятельно — если питомник был зарегистрирован на имя заводчика с присвоением кода клейма.

"Авито — одна из крупнейших платформ, где животные обретают владельцев и дом. Вместе с тем такой масштаб и такая социальная роль накладывают на нас большую ответственность. Когда люди ищут собаку определенной породы, они хотят быть уверены, что новый питомец будет здоров и соответствовать особенностям породы. Верификация заводчиков была одним из запросов наших пользователей, и первым партнером для ее реализации стал РКФ. Теперь специальный значок показывает, что заводчик соблюдает все нормы разведения и ухода — даже за сложными породами. Ответственность в данной сфере — это не только про породистых животных. Ранее мы запустили верификацию волонтёров и приютов для найденных и бездомных животных, чтобы те, кто соблюдает правила по содержанию питомцев, получали больше внимания. Впереди много новых проектов, которые помогут сделать этот чувствительный к человеческому поведению сегмент прозрачнее и безопаснее", — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.

"Мы работаем над прозрачностью рынка и прослеживаемостью судьбы животных. Чистопородная собака — это не про снобизм. Чистопородная собака — это предсказуемость темперамента, функций, здоровья и моделей поведения. Наше партнёрство с Авито — шаг к тому, чтобы сделать ответственное приобретение питомца более простым и очевидным для каждого", — прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как пройти верификацию на Авито?

Войти в личный кабинет RKF.Online. Если проверка ранее не проводилась, необходимо зарегистрироваться. В личном кабинете RKF.Online указать номер Авито ID в блоке "О себе". ФИО в личных кабинетах РКФ и Авито должны совпадать. РКФ передаст информацию в Авито. После успешной проверки в профиле появится бейдж "Заводчик РКФ", а в объявлениях — отметка "От заводчика РКФ".

Подробная информация о верификации и ответы на вопросы: https://www.avito.ru/general/dogs_rkf/.