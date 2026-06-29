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Авито: ИИ научился создавать объявления по фотографии

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На Авито стартует "Разберем гардероб" — первый, по данным компании, на российском рынке классифайдов сценарий, в котором ИИ создаёт объявление о продаже одежды по фотографии. Собственная мультимодальная модель A-Vision определяет характеристики вещи и формирует название и описание товара. Новым сценарием уже воспользовались более 100 тыс. пользователей, не изменив ни одного параметра примерно в половине случаев.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Ранее искусственный интеллект на Авито помогал составить только текстовое описание на основе информации, которую пользователь самостоятельно указывал при создании объявления — это было реализовано в функционале автоописания. В новом сценарии отправной точкой становится фотография: A-Vision анализирует изображение и формирует весь блок данных о товаре — от категории и характеристик до названия и текста.

В стандартном сценарии пользователю нужно последовательно заполнить данные о товаре на нескольких экранах. В "Разберем гардероб" они выводятся на одном экране в виде готовой карточки, которую можно проверить и скорректировать перед публикацией. Во время тестирования новый сценарий примерно на 40% сократил количество отдельных экранов при создании объявления со смартфона.

Функция также помогает определить стоимость вещи. Внутренняя ML система оценки стоимости товаров анализирует актуальные цены на аналогичные предложения на платформе и предлагает рекомендованную цену.

"Раньше ИИ подключался на отдельном этапе и составлял описание по уже заполненным данным. Теперь модель работает непосредственно с изображением и сама формирует основные параметры объявления. Наша задача — сделать так, чтобы для начала продажи пользователю было достаточно фотографии. Мы ожидаем, что к 2030 году таким способом будет публиковаться больше половины объявлений по продаже одежды и обуви", — рассказывает директор бизнес-направления Lifestyle компании "Авито" Алексей Гевлич.

Для запуска функции команда Авито дообучила A-Vision с помощью LoRA-адаптеров — метода, который позволяет настроить большую модель под конкретную задачу без её полного переобучения. Модель адаптировали к фотографиям частных продавцов: вещи могут быть сняты при бытовом освещении, на разном фоне, на полу, диване или вешалке.

Такие изображения отличаются от подготовленных каталожных фотографий по ракурсу, освещению и композиции. A-Vision анализирует обычный снимок со смартфона и определяет параметры, необходимые для создания объявления, включая тип вещи, бренд, цвет, материал, размер и состояние.

"Разберем гардероб" ориентирован на частных продавцов и доступен в мобильном приложении Авито в разделе "Мои объявления" во вкладке "Можно продать". В данный момент функция доступна для продажи товаров из категории взрослой и детской одежды; в будущем Авито планирует расширять этот список. 

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Авито: ИИ научился создавать объявления по фотографии

На Авито стартует "Разберем гардероб" — первый, по данным компании, на российском рынке классифайдов сценарий, в котором ИИ создаёт объявление о продаже одежды по фотографии. Собственная мультимодальная модель A-Vision определяет характеристики вещи и формирует название и описание товара. Новым сценарием уже воспользовались более 100 тыс. пользователей, не изменив ни одного параметра примерно в половине случаев.

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