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На Авито можно узнать реальные рейтинги торговых точек для подработки

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На платформе Авито Подработка появились профили и рейтинги торговых точек, чтобы желающие подработать могли заранее оценить бытовые условия и обстановку в точке, где предстоит выполнять смену. В профиле отображаются оценки исполнителей, которые уже подрабатывали на площадке, что позволяет сравнивать как точки одной компании между собой, так и точки разных заказчиков.

Профили и рейтинги торговых точек доступны в тестовом режиме для части пользователей, использующих приложение Авито на Android (с версии 225.5) и веб‑версию платформы. Профиль и рейтинг торговой точки доступны в карточке смены. Рейтинг отображается в общей ленте выдачи смен на Авито, что создает предсказуемость и прозрачность при подготовке к смене.

Фото: пресс-служба Авито

Чтобы открыть карточки с заданиями в веб-версии с телефона, на главной странице под поисковой строкой в горизонтальном мини‑меню нужно выбрать категорию "Работа" или "Работа и подработка", а затем в появившемся меню — раздел "Подработка".

Профиль торговой точки содержит ключевую информацию об объекте, где предстоит выполнять смену: маршрут до места, описание бытовых условий (микроволновка, чайник, место для обеда, холодильник и раздевалка), а также доступные смены на этой площадке и у заказчика в целом.

Пользователи видят преимущества и зоны роста конкретной точки, отмеченные другими исполнителями после завершения смен. Это помогает лучше понять условия подработки до выхода на смену. Все оценки анонимны и оставляются только реальными исполнителями.

Рейтинг формируется на основе отзывов исполнителей о конкретном месте подработки, а не о компании в целом. Пользователи оценивают параметры: качество обучения перед сменой, соответствие фактических задач описанию, взаимодействие с коллективом и бытовые условия — например, возможность сделать перерыв, переодеться или оставить личные вещи. Максимальное значение рейтинга — 5 баллов. Заказчикам рейтинг позволяет сравнивать оценки исполнителей по своим локациям, реагировать на запросы исполнителей для улучшения их пользовательского опыта и в результате привлекать больше исполнителей.

При его расчете учитываются оценки за последние 90 дней, при этом больший вес имеют более свежие отзывы. Такой подход позволяет отражать актуальную ситуацию на площадке и ориентироваться на недавний опыт других исполнителей.

"При выборе подработки исполнителям важно понимать не только размер вознаграждения и график, но и реальные условия работы на конкретной точке, которых на нашей платформе уже более 4 000. Профили и рейтинг торговых точек повышают прозрачность выбора: пользователи получают доступ к актуальным оценкам и подробной информации о площадке, а компании — к регулярной обратной связи для улучшения условий на конкретных местах. Новые инструменты повышают доверие как пользователей сервиса, так и всей аудитории Авито, на которую ежемесячно заходят около 70 млн человек", — комментирует Тарас Мисковец, директор по продукту сервиса временной занятости "Авито Подработка". 

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