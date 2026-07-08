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На Авито запустили безопасный совместный доступ к профилю

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На Авито теперь можно делиться профилем с близкими, соблюдая правила безопасности: владелец аккаунта доверяет работу с объявлениями и чатами, не передавая при этом логин и пароль. Совместный доступ оформляется как связь между двумя верифицированными профилями.

По данным платформы, каждый десятый пользователь время от времени делится учётными данными с другими людьми, а среди тех, у кого есть несколько связанных аккаунтов, иногда доступ к ним передаёт каждый пятый. Это может быть небезопасным и создает риск утери аккаунта, даже если речь идет о хорошо знакомом человеке.

Если платформа фиксирует резкую смену поведения внутри профиля, аккаунт может быть заблокирован — система расценивает это как признак взлома. Кроме того, если человек, получивший доступ, введёт кого-то в заблуждение или нарушит правила — даже без злого умысла, — ответственность ляжет на владельца аккаунта.

Права помощника ограничены объявлениями и чатами: настройки профиля, личные данные, верификация и удаление аккаунта недоступны, все действия фиксируются. Отключить доступ владелец может самостоятельно, без обращения в поддержку. Функция доступна в актуальных версиях мобильных приложений и на сайте.

Согласно опросам тестовой группы пользователей, чаще всего доступом делятся внутри пары — около 41% подключивших функцию. Следом идут друзья (20%) и дети, помогающие родителям (15%); заметная доля приходится на родственников (12%), а в 5,5% случаев родители помогают детям. Для тех, кому сложно пользоваться сервисом самостоятельно, это способ оставаться на платформе с поддержкой близких.

Чтобы подключить совместный доступ, нужно нажать "плюс" рядом с профилем, выбрать "Дать доступ к профилю" и отправить близкому ссылку-приглашение. После подтверждения заявки профилем можно пользоваться вместе. Управление связями и отзыв доступа — в разделе "Связи".

"Делиться профилем с близкими — давно сложившаяся практика, и мы не стали с ней бороться, а сделали её удобной и безопасной. Доступ получает конкретный человек, права ограничены понятным набором действий, владелец видит, что происходит в профиле, и может в любой момент отключить доступ. Помощь внутри семьи должна быть защищена так же надёжно, как всё остальное, что люди доверяют платформе", — Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.

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