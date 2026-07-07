"Энергетический кризис" организма: почему мы теряем силы

"Митохондрии — микроскопические структуры внутри клетки, которые превращают питательные вещества и кислород в энергию. Эта энергия называется АТФ, именно она позволяет сердцу биться, мозгу думать, мышцам двигаться, а клеткам — выполнять свою деятельность. Без АТФ жизнь была бы невозможна", — отметила Тянтерева.

В одной клетке может находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч митохондрий — в зависимости от её функции. Поэтому состояние "я устал, я ничего не хочу" нередко означает нехватку энергии на клеточном уровне.

Чтобы внутри "электростанции" появлялась энергия, необходимы топливо и генератор: топливом служит еда, а генератором — витамины и микроэлементы.

Как сохранить митохондрии здоровыми?

"Больше двигаться и добавлять интенсивность тренировкам; принимать контрастный душ — чередование тёплой и прохладной воды стимулирует митохондрии к выработке энергии; не переедать, поскольку избыток пищи через цепь биохимических процессов приводит к росту активных форм кислорода и оксидативному стрессу, повреждающему митохондрии; не допускать дефицита витаминов и микроэлементов; снижать уровень стресса там, где это возможно", — обратила внимание Светлана Тянтерева.

По словам врача, соблюдение этих простых правил помогает митохондриям эффективнее производить энергию и уменьшает риск хронической усталости.