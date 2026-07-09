Туризм в Сызрани: интересные места и проблемы

Анна Дмитриевна Майорская, заведующая туристско-информационным центром Краеведческого музея г. о. Сызрань, описывает город так: "Сызрань — это типичный русский провинциальный город, по которому можно проследить историю развития и создания множества подобных.".

Основной турпоток в Сызрани формируют два тематических направления: историческо-просветительское, куда входит посещение Спасской башни, ГЭС и памятников купечества; религиозное, с посещением храмов и монастырей.

Сызранская ГЭС — одна из достопримечательностей города. Долгое время станция оставалась действующей. Сейчас она законсервирована, но в состоянии быстро возобновить работу при необходимости.

Экскурсия на гидроэлектростанцию сочетает сразу несколько уровней восприятия. С одной стороны, это исторический аспект — становление советского государства, реализация плана ГОЭЛРО, развитие промышленности. С другой — показ технической составляющей. Сооружение демонстрирует уровень советской инженерной мысли, а оборудование сохранилось в первозданном виде.

У Сызранской ГЭС есть и рекреационная сторона: с площадки открываются панорамы города, Волги и водохранилища, что делает место популярным для прогулок и фотосессий.

Купеческое наследие

Почти вся сохранившаяся историческая застройка Сызрани связана с торговой и предпринимательской деятельностью его жителей XIX — начала XX века. Одним из ярких символов эпохи остаётся особняк купца Чернухина, где сегодня работает выставочный зал. Отдельного внимания заслуживает крупнейшая музейная коллекция графов Орловых-Давыдовых. Тема связана с российской историей: восхождением Екатерины II на престол и ролью рода Орловых в укреплении власти императрицы.

Кремль и Спасская башня

Стабильным спросом пользуется историческая часть Сызранского кремля, а именно сохранившаяся до наших дней Спасская башня. Она открыта для посещения каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Экскурсия сопровождается мультимедийной программой продолжительностью 30-40 минут; на втором ярусе работает небольшая экспозиция. На третий ярус, к звоннице, посетителей не поднимают из соображений безопасности.

Религиозный и паломнический туризм: узкая, но устойчивая ниша

Паломническая тема в Сызрани стоит несколько особняком: у неё своя целевая аудитория — люди среднего, старшего и пожилого возраста, которые целенаправленно едут в подобные поездки. Такие туры организуют паломнические службы при епархии, монастырях и церквях. За последние три года интерес к православной теме несколько снизился на фоне более востребованных исторических маршрутов. Тем не менее у направления есть свои почитатели.

Легенды и авторские маршруты

Феномен Остапа Бендера — отдельная и неоднозначная страница сызранского туризма. Местный краевед и экскурсовод Сергей Маркиянович Спицын построил необычный маршрут на предположении, что Сызрань является одним из городов-прототипов Старгорода из романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок". В рамках первого этапа проекта "Туристический код" на набережной, по пути к речпорту, установили памятник Остапу Бендеру, там же работает небольшой тематический музей и модульный киоск.

Анна Майорская признаёт неоднозначность такого решения: "Остап Бендер — авантюрист и не самый законопослушный гражданин, поэтому такая история может немного бросать тень на город. Создание легенд — прерогатива частных экскурсоводов, тогда как во всех музейных экскурсиях используется строго отобранный и отрецензированный материал, а любые байки заранее обозначаются как слухи.

Кто принимает туристов

По данным туристско-информационного центра, на территории города сейчас работают пять частных экскурсоводов и одно аккредитованное агентство — Сызранское бюро путешествий. Аккредитацию также имеет центр туризма "Барс", специализирующийся на спортивной части отдыха.

Гастротуризм: точечные, но яркие примеры

Гастрономическое направление в Сызрани развито заметно слабее, чем историческо-просветительское и паломническое, однако отдельные элементы гастротуризма включаются в программы для организованных групп. Для туристических автобусов, приезжающих на выходные, в ресторанах "1683" и "Панорама" готовят рыбацкую уху и другие тематические блюда, а в кондитерской "Розмарин" проводят мастер-классы по приготовлению торта "Паутинка".

Отдельная тема — сызранские помидоры, о которых спрашивают многие приезжие. Настоящий продукт, по словам эксперта, можно найти практически только у частных огородов Нижнего Засызрана: на рынке распространена продукция перекупов под видом местной.

Речные круизы: нереализованный потенциал

Проблема водного туризма знакома Сызрани. Из-за отсутствия причальной инфраструктуры, способной принимать трёх- и четырехпалубные теплоходы, город систематически теряет турпоток. По имеющимся данным, в заходе в Сызрань заинтересованы порядка семидесяти туристических компаний федерального уровня, однако инфраструктурных возможностей для этого практически нет. По словам эксперта, в этом году было зафиксировано два прецедента так называемых "слепых круизов": теплоходы вставали на фарватере, а пассажиров лодками перевозили к причальной зоне у речного порта, откуда группы на автобусах отправлялись на трёхчасовую экскурсию по городу и потом возвращались на борт.

По оценке специалистов, туристический потенциал Сызрани реализован не полностью. Основной турпоток по-прежнему формируют организованные группы, приезжающие на экскурсии, тогда как самостоятельный туризм остается на начальном этапе развития. Официальной статистики по числу туристов, посещающих город, на данный момент не ведётся — оценка турпотока проводится косвенно, в том числе по данным банковской аналитики. Отмечается, что дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от решения инфраструктурных вопросов.