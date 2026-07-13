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Максим Пархоменко: "Тольятти можно смело называть городом спорта"

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Сеть фитнес-клубов Sport Town работает в Тольятти более 12 лет. За это время она стала не просто местом для тренировок, а частью городской культуры. Здесь проводят массовые мероприятия, которые собирают тысячи человек, сотрудничают с крупными брендами и стараются сделать спорт привычкой для горожан.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Мы поговорили с управляющим сетью Максимом Пархоменко о том, как развивался клуб, почему Тольятти — спортивный город и что изменилось в отношении людей к фитнесу.

О том, как менялся фитнес в Тольятти

— Sport Town работает в Тольятти больше 12 лет. Как изменился спрос на фитнес-услуги за это время?

— Люди стали заниматься спортом активнее. И в этом есть и наша заслуга. Мы верим, что спорт — это не про "надо", а про "хочется". Поэтому делаем всё, чтобы он становился привычкой, а не подвигом. Массовые мероприятия, открытые тренировки, атмосфера — мы стараемся, чтобы как можно больше людей влюбились в движение.

За последнее время в клубе открылись студии единоборств, появились беговые клубы. Люди приходят, остаются, возвращаются. Значит, движемся в правильном направлении.

Особенно показательная история с сайклом. Помните, как всё начиналось? Приходили единицы, многие смотрели вопросительно: "Крутить педали под музыку? Серьёзно?" А сейчас — дефицит мест на тренировках, к хорошему тренеру не пробиться.

— Какие направления сейчас наиболее востребованы?

— Тренажёрный зал остаётся основой — это база, которая всегда в топе. Но мы видим, что в Комсомольском районе, где у нас есть студии для персональных и мини-групповых занятий, люди активнее пошли на групповые форматы. Им стало комфортнее, уютнее, появился выбор.

При этом в целом по городу запрос всё равно смещён в сторону персонального тренинга. Люди хотят внимания, индивидуального подхода, хотят работать над собой точечно.

О кадровом голоде в фитнесе

— Сейчас много говорят о дефиците кадров в разных отраслях. Как обстоит ситуация в фитнес-индустрии?

— Проблемы начинаются уже на входе: непросто найти приветливых и внимательных сотрудников на ресепшен, в отдел продаж. Но самая острая точка — тренерский состав.

В тренажёрный зал ещё приходят увлечённые любители спорта. А вот с групповыми программами ситуация сложнее: найти востребованного, харизматичного и профессионального инструктора, который готов вести группу, — задача не из лёгких.

Мало кто понимает, что вести групповую тренировку сложнее, чем заниматься с индивидуальным клиентом. Это работа голосом, постоянный контакт с залом, умение держать внимание и следить за техникой у нескольких человек.

В обществе до сих пор живёт стереотип: "групповые программы — так, попрыгать под музыку, ничего серьёзного". На деле же это отдельная профессия, требующая серьёзной подготовки, знаний анатомии и методики.

— Как Sport Town удерживает хороших тренеров?

— Мы создаём условия, в которых хочется оставаться. Тренер проводит в зале больше времени, чем где бы то ни было. Часто — больше, чем дома. И если это пространство не становится для него родным, если здесь неуютно — долго такой сотрудник не задержится.

Поэтому мы строим не просто рабочие места, а атмосферу. Чтобы каждый инструктор чувствовал себя частью команды, чтобы зал стал тем местом, где комфортно проводить дни. И это работает: в Sport Town остаются надолго.

О городских проектах и коллаборациях

— Sport Town известен массовыми мероприятиями. Какие проекты вы планируете в этом сезоне?

— Наша география остаётся локальной. Мы хотим развивать спорт именно здесь, в своём городе. Там, где живём, работаем и воспитываем детей.

Особенно приятно, что этот подход разделяют крупные компании. Например, когда "BombBar" выбирал место для своего фестиваля, вариантов было много: Сочи, Москва, другие города. Но выбор пал на Тольятти. Именно здесь родился "BombBarFest". Мы выступили партнёрами, и своими глазами видели, как город может объединять и заряжать энергией.

— Может ли Тольятти стать фестивальной столицей?

— Вполне. Город очень удачно расположен: Волга, много разных площадок, природа, плюс добраться сюда из других регионов несложно. Круглый год можно проводить мероприятия разного формата. Но ключевыми должны стать спортивные события, в идеале — в семейном формате. Инфраструктура растёт, появляются новые гостиницы и заведения. Всё для этого есть.

О городе и людях

— Вы сказали, что Тольятти можно назвать городом спорта. Почему?

— Потому что здесь рождаются проекты, которые объединяют тысячи людей. В прошлом году "BombBarFest" собрал около тысячи участников — мы впервые одновременно задействовали сто велотренажёров. В этом году планируем увеличить масштаб.

Кроме того, у нас есть лес в шаговой доступности. Бег — простой способ держать себя в форме, он отвлекает от телефона, снижает уровень кортизола, тренирует сердце.

— Как изменился сам тольяттинец, по вашим наблюдениям?

— Мы всё чаще ловим себя на мысли, что люди перестали спрашивать: "Ты занимаешься?" Теперь вопрос звучит иначе: "А где ты занимаешься?" Это главный показатель. Спорт перестал быть обязанностью — он стал удовольствием, образом жизни.

Сегодня человек с клубной картой — не тот, кто привязан к одному залу и одному виду тренировок. Он живёт в движении: сегодня сайкл, завтра падл, послезавтра бассейн. Возникает "сарафан": друзья зовут друзей не просто "потренироваться", а "сходить в Sport Town на крутую тренировку". Это уже про сообщество, про привычку проводить время с пользой и кайфом.

Личное

— Вы факелоносец олимпийского огня Сочи-2014. Что для вас значит этот опыт?

— Это признание того, что спорт может быть больше, чем просто профессия. Я стараюсь передавать эту энергию через свои проекты — фестивали, тренировки, открытые мероприятия.

— Что бы вы сказали тем, кто только начинает заниматься?

— Хотите долго жить — двигайтесь. Спорт не про подвиги. Он про привычку. Просто начните, а мы поможем не бросить.

Максим Пархоменко — управляющий сетью фитнес-клубов Sport Town, факелоносец олимпийского огня Сочи-2014, организатор спортивных мероприятий, выпускник Тольяттинского государственного университета. В 2025 году он зарегистрировал автономную некоммерческую организацию "Тольятти — город-курорт" для развития спортивных и культурных проектов в Тольятти.

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