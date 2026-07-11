Вчера в самарском музее-галерее "Заварка" открылась новая выставка "Чувство дома", вдохновлённая историями жителей Ленинского района

В материалы данной выставки входят предметы из личного фонда местных жителей, некоторые экспонаты из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина и Детской картинной галереи. Также туда вошли работы самарских художников нашего времени Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой.
Особняком держится вывеска ресторана "Макдональдс", у которой норовят сфотографироваться любопытные посетители. Нам удалось пообщаться с организатором этой выставки Екатериной Гуровой.
— Чем вы вдохновлялись при создании выставки?
— Историями жителей Ленинского района
— Можете рассказать самую запоминающуюся историю?
— Не могу, историй больше сотни, и это было бы нечестно по отношению к остальным.
— А откуда вы брали экспонаты?
— Местные жители передали из своих архивов на безвозмездной основе.
— Как возникла идея?
— Мы выиграли грант благотворительного фонда Владимира Потанина.
Эта выставка продлится до 12 марта следующего года, стоимость входа составляет 150 рублей.