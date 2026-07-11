Вчера в самарском музее-галерее "Заварка" открылась новая выставка "Чувство дома", вдохновлённая историями жителей Ленинского района

В материалы данной выставки входят предметы из личного фонда местных жителей, некоторые экспонаты из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина и Детской картинной галереи. Также туда вошли работы самарских художников нашего времени Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой.

Особняком держится вывеска ресторана "Макдональдс", у которой норовят сфотографироваться любопытные посетители. Нам удалось пообщаться с организатором этой выставки Екатериной Гуровой.

— Чем вы вдохновлялись при создании выставки?

— Историями жителей Ленинского района

— Можете рассказать самую запоминающуюся историю?

— Не могу, историй больше сотни, и это было бы нечестно по отношению к остальным.

— А откуда вы брали экспонаты?

— Местные жители передали из своих архивов на безвозмездной основе.

— Как возникла идея?

— Мы выиграли грант благотворительного фонда Владимира Потанина.

Эта выставка продлится до 12 марта следующего года, стоимость входа составляет 150 рублей.