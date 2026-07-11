16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вчера в самарском музее-галерее "Заварка" открылась новая выставка "Чувство дома", вдохновлённая историями жителей Ленинского района

Авторы: Читали: 8

По словам организаторов, данная экспозиция вдохновлена личными историями жителей Ленинского района, их соседям и местам, которые хранят память поколений. Посетители могут ознакомиться с семейными архивами горожан, историческими материалами и размышлениями о людях, которые жили или живут по соседству.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В материалы данной выставки входят предметы из личного фонда местных жителей, некоторые экспонаты из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина и Детской картинной галереи. Также туда вошли работы самарских художников нашего времени Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой.

Особняком держится вывеска ресторана "Макдональдс", у которой норовят сфотографироваться любопытные посетители. Нам удалось пообщаться с организатором этой выставки Екатериной Гуровой.

— Чем вы вдохновлялись при создании выставки?

— Историями жителей Ленинского района

— Можете рассказать самую запоминающуюся историю?

— Не могу, историй больше сотни, и это было бы нечестно по отношению к остальным.

— А откуда вы брали экспонаты?

— Местные жители передали из своих архивов на безвозмездной основе.

— Как возникла идея?

— Мы выиграли грант благотворительного фонда Владимира Потанина.

Эта выставка продлится до 12 марта следующего года, стоимость входа составляет 150 рублей.

 

Версия для печати

В России и мире

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Битва заводов: "Ростелеком" и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий России

"Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия "Леста" и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленных предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре "Мир Танков". Регистрация на кибертурнир "Битва заводов" открыта до 13 июля 2026 года.

Культура и стиль

Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала <a href="https://wink.ru/series/golitsyn-year-2026" target="_blank">"Голицын"</a> (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Вчера в самарском музее-галерее "Заварка" открылась новая выставка "Чувство дома", вдохновлённая историями жителей Ленинского района

По словам организаторов, данная экспозиция вдохновлена личными историями жителей Ленинского района, их соседям и местам, которые хранят память поколений. Посетители могут ознакомиться с семейными архивами горожан, историческими материалами и размышлениями о людях, которые жили или живут по соседству.

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она