Эксперты Авито узнали, о какой зарплате мечтают жители Самары

Согласно результатам опроса, в среднем желаемая зарплата составила 205 383 руб/мес. Однако 24% респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 руб/мес. И всего 7% согласны на доход до 70 000 руб/мес.

32% работающих респондентов в Самаре готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (31%) считают достойным рот зарплаты в 1,5–2 раза. При этом 12% уже активно ищут работу в другой отрасли, а 38% часто об этом задумываются.

"Исследование показало, что возраст влияет не только на ожидания от уровня дохода, но и на то, как россияне планируют распоряжаться дополнительными средствами. Если доход увеличится на 30%, респонденты 18–24 лет в первую очередь направили бы его на накопления для крупной покупки (15%), инвестиции (14%), а также на хобби и развлечения и помощь родителям и родственникам (по 12%). Среди участников исследования 35–44 лет наиболее популярными ответами стали накопления на крупную покупку (14%), образование детей (12%) и формирование пенсионных накоплений (8%). При этом с возрастом финансовые приоритеты становятся более ориентированными на долгосрочные цели и семейные потребности", — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Что касается поиска новой работы, то 20% респондентов признались, что на их выбор влияет онлайн-реклама. Однако окончательное решение они принимают по другим параметрам. Для 13% реклама — один из главных факторов. Еще 32% иногда обращают внимание на такие предложения.

Среди площадок, на которых чаще всего показывается релевантная реклама вакансий, четверть опрошенных (31%) указали сайты с объявлениями и маркетплейсы, 16% — ТВ, 14% — видеохостинги, 13% — сервисы коротких вертикальных видео. Продолжает работать и старое-доброе "сарафанное радио". 19% респондентов узнают о подходящих вакансиях от друзей, коллег и родственников.

"Реклама на онлайн-платформах стала естественной частью поиска работы — ее видят там же, где выбирают и сравнивают предложения от работодателей. Для работодателя это означает, что важно не просто присутствовать на рынке труда, а находиться в том же цифровом пространстве, где кандидат уже принимает решение — рядом с другими предложениями, в момент сравнения. Поэтому для работодателей важно присутствовать именно в этих точках контакта с аудиторией", — прокомментировал директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

* исследование проводилось среди 10 000 жителей России (в том числе Самары) в возрасте от 18 лет