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"Чувства(о) Дома": в музее-галерее "Заварка" предлагают взглянуть на Ленинский район через воспоминания его жителей

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Что делает место по-настоящему своим? Дом, в котором прошло детство, двор, где собирались соседи, привычный маршрут до школы или шум Волги за набережной? Ответ на этот вопрос предлагают найти посетителям выставки "Чувства(о) Дома", открывшейся в музее-галерее "Заварка". Новый проект приглашает взглянуть на Ленинский район Самары через воспоминания его жителей, личные архивы и художественные работы.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Экспозиция стала результатом почти двухлетней работы команды музея. За это время были собраны десятки историй людей, которые живут в Ленинском районе, когда-то жили здесь или переехали совсем недавно.

"Проект посвящен Ленинскому району и чувству дома, которое вызывает это место у местных жителей. В течение двух лет мы собирали интервью с нашими соседями — с теми, кто живет через дорогу, кто когда-то жил в Ленинском районе или переехал сюда недавно. Каждый рассказал свою историю: как оказался здесь, как живет и что для него значит это место", — рассказала заведующая музеем-галереей "Заварка" и руководитель проекта "По соседству" Екатерина Гурова.

По словам Гуровой, авторы проекта стремились показать район не через официальную историю, а через личную память его жителей.

"Мы поняли, что будем рассказывать историю района через чувство дома. Через вещи, комнаты, подъезды, коридоры, скамейки в сквере. Для каждого жителя чувство дома свое. Поэтому дом здесь — не просто деревянное, каменное или кирпичное здание, а нечто гораздо более насыщенное смыслами", — отметила она.

Экспозиция выстроена по принципу движения по дому. Посетители проходят через условные комнату, коридор и подъезд, а затем сами выбирают дальнейший маршрут — выйти во двор или отправиться к Волге. Такое пространство помогает взглянуть на Ленинский район как на место, которое складывается не только из улиц и домов, но и из человеческих воспоминаний.

В трех выставочных залах представлены семейные фотографии, личные вещи жителей, архивные материалы, карты, инсталляции и художественные проекты. Отдельной частью экспозиции стали авторские путеводители самарских художников, предлагающих собственный взгляд на Ленинский район.

На протяжении всей выставки посетителей сопровождает своеобразная "лента времени", рассказывающая, как менялся район вместе с людьми, которые здесь жили. Завершается маршрут интерактивной "Доской объявлений", где каждый может оставить свой ответ на вопрос: "Что для вас чувство дома?"

"Думаю, каждый найдет здесь свое чувство дома. Может быть, после выставки кто-то задумается, как сохранить историю своего района. Потому что нам остается одно — сохранять эти истории и рассказывать их", — сказала Екатерина Гурова.

Выставка "Чувства(о) Дома" будет работать в музее-галерее "Заварка" до 21 сентября.

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