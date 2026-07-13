"Крылья-2" разбились о пенальти бывшего: как "Урал-2" отыгрался в самарском триллере

Ураган в начале: дубль за две минуты

"Крылья" оглушили соперника сразу же. Уже на 4-й минуте счет открыл Денис Маликов — 1:0. А спустя всего две минуты болельщики вновь взорвались овациями: Ирлан Хугаев идеально разыграл штрафной и на индивидуальном мастерстве удвоил преимущество — 2:0. Казалось, что это будет лёгкая прогулка для хозяев.

Однако "Урал" быстро пришел в себя. На 12-й минуте желтую карточку получил защитник гостей Владимир Санталов, но это не охладило пыл команды. Особенно выделялся Шарипов, который демонстрировал чудеса дриблинга, заставляя защитников фолить.

Потасовка и гол в раздевалку

Грубость нарастала. На 21-й минуте случилась настоящая потасовка, спровоцированная атакой на вратаря "Крыльев" на чужой половине поля. Арбитр показал желтые карточки обоим коллективам: у гостей отметился Гажалов, у хозяев — Абзарелов.

Несмотря на эмоции, "Урал" сумел найти момент. На 31-й минуте Данил Басыров (55-й номер) точно пробил и сократил отставание до минимума — 2:1. Этот гол словно выбил самарцев из колеи.

Судорожные замены и карточки

Тренерский штаб "Крыльев" среагировал моментально. На 34-й минуте последовала двойная замена: Игнатенко уступил место Петру Саласину, а автора гола Дениса Маликова сменил Николай Максимов. Правда, новичок не успел отличиться, а на 41-й минуте уже сам схлопотал "горчичник".

Второй тайм: пенальти и возвращение должка

Вторая половина встречи началась с грубости: на 49-й минуте желтую карточку получил Виталий Нем из "Урала-2". Затем, на 52-й минуте, хозяева произвели замену: вместо активного Шарипова вышел Попов.

Главный момент наступил на 57-й минуте. Судья указал на точку после того, как игрок "Крыльев" сыграл рукой в собственной штрафной. К мячу подошел Никита Хрисанфов — и это был серьёзный сюжетный поворот, ведь форвард является бывшим игроком структуры "Крыльев". На 58-й минуте он хладнокровно реализовал пенальти, сделав счет 2:2.

Вал замен и карточная лихорадка

Дальше началась суета на скамейках запасных:

— 62-я минута ("Урал-2"): Нем уходит, на поле выходит Артем Галкин.

— Следующая замена в составе "Урала": вместо Сантанова появляется Алферов.

— 65-я минута ("Крылья"): двойной ответ — на поле выходят Савельев (вместо Филиппова) и Никита Бекетов (вместо Политова).

Судья, казалось, устал показывать карточки, но их поток не иссякал:

— 79 мин. — желтая тренеру "Крыльев" Шабаеву за споры с арбитром.

— 80 мин. — предупреждение Басырову ("Урал-2") за срыв атаки.

— 83 мин. — "горчичник" Бекетову ("Крылья-2") за аналогичное нарушение.

— 87 мин. — четвертая карточка "Урала-2" уходит Галкину.

Уже в самой концовке, на 88-й минуте, "Урал-2" провел последнюю замену, выпустив Сидорова вместо Мажухина.

На матче присутствовал главный тренер основной команды "Крыльев" Сергей Булатов. Оценивая матч, наставник отметил:

"Игра была качественная, команды показали зрелищный футбол".

Итог

Матч закончился боевой ничьей со счетом 2:2, оставив массу вопросов к защите хозяев и восхищение характером гостей. "Крылья" упустили победу, начав с двух голов, а "Урал" благодаря голу бывшего самарца и огромной самоотдаче увез с собой заслуженный балл. В игре было показано 8 желтых карточек — и это лучший показатель накала страстей в этом туре.