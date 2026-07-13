16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья-2" разбились о пенальти бывшего: как "Урал-2" отыгрался в самарском триллере

Авторы: Читали: 24

Матч между дублями "Крыльев Советов" и "Урала" превратился в настоящий триллер с развязкой на эмоциях. Хозяева начали встречу как из пушки, но допущенная в обороне ошибка и хладнокровие бывшего игрока самарской структуры перевернули игру с ног на голову.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Ураган в начале: дубль за две минуты

"Крылья" оглушили соперника сразу же. Уже на 4-й минуте счет открыл Денис Маликов — 1:0. А спустя всего две минуты болельщики вновь взорвались овациями: Ирлан Хугаев идеально разыграл штрафной и на индивидуальном мастерстве удвоил преимущество — 2:0. Казалось, что это будет лёгкая прогулка для хозяев.

Однако "Урал" быстро пришел в себя. На 12-й минуте желтую карточку получил защитник гостей Владимир Санталов, но это не охладило пыл команды. Особенно выделялся Шарипов, который демонстрировал чудеса дриблинга, заставляя защитников фолить.

Потасовка и гол в раздевалку

Грубость нарастала. На 21-й минуте случилась настоящая потасовка, спровоцированная атакой на вратаря "Крыльев" на чужой половине поля. Арбитр показал желтые карточки обоим коллективам: у гостей отметился Гажалов, у хозяев — Абзарелов.

Несмотря на эмоции, "Урал" сумел найти момент. На 31-й минуте Данил Басыров (55-й номер) точно пробил и сократил отставание до минимума — 2:1. Этот гол словно выбил самарцев из колеи.

Судорожные замены и карточки

Тренерский штаб "Крыльев" среагировал моментально. На 34-й минуте последовала двойная замена: Игнатенко уступил место Петру Саласину, а автора гола Дениса Маликова сменил Николай Максимов. Правда, новичок не успел отличиться, а на 41-й минуте уже сам схлопотал "горчичник".

Второй тайм: пенальти и возвращение должка

Вторая половина встречи началась с грубости: на 49-й минуте желтую карточку получил Виталий Нем из "Урала-2". Затем, на 52-й минуте, хозяева произвели замену: вместо активного Шарипова вышел Попов.

Главный момент наступил на 57-й минуте. Судья указал на точку после того, как игрок "Крыльев" сыграл рукой в собственной штрафной. К мячу подошел Никита Хрисанфов — и это был серьёзный сюжетный поворот, ведь форвард является бывшим игроком структуры "Крыльев". На 58-й минуте он хладнокровно реализовал пенальти, сделав счет 2:2.

Вал замен и карточная лихорадка

Дальше началась суета на скамейках запасных:

— 62-я минута ("Урал-2"): Нем уходит, на поле выходит Артем Галкин.

— Следующая замена в составе "Урала": вместо Сантанова появляется Алферов.

— 65-я минута ("Крылья"): двойной ответ — на поле выходят Савельев (вместо Филиппова) и Никита Бекетов (вместо Политова).

Судья, казалось, устал показывать карточки, но их поток не иссякал:

— 79 мин. — желтая тренеру "Крыльев" Шабаеву за споры с арбитром.

— 80 мин. — предупреждение Басырову ("Урал-2") за срыв атаки.

— 83 мин. — "горчичник" Бекетову ("Крылья-2") за аналогичное нарушение.

— 87 мин. — четвертая карточка "Урала-2" уходит Галкину.

Уже в самой концовке, на 88-й минуте, "Урал-2" провел последнюю замену, выпустив Сидорова вместо Мажухина.

На матче присутствовал главный тренер основной команды "Крыльев" Сергей Булатов. Оценивая матч, наставник отметил:

"Игра была качественная, команды показали зрелищный футбол".

Итог

Матч закончился боевой ничьей со счетом 2:2, оставив массу вопросов к защите хозяев и восхищение характером гостей. "Крылья" упустили победу, начав с двух голов, а "Урал" благодаря голу бывшего самарца и огромной самоотдаче увез с собой заслуженный балл. В игре было показано 8 желтых карточек — и это лучший показатель накала страстей в этом туре.

Версия для печати

В России и мире

Дегустатор за 260 тысяч: как завод в Тольятти стал федеральным брендом

В феврале 2026 года на одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия, которую быстро подхватили СМИ. Компания "Мармеладыч" из Тольятти искала дегустатора с зарплатой 260 тысяч рублей до вычета налогов. Отклики пришли почти сразу, через неделю сотрудника нашли.

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Культура и стиль

Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала <a href="https://wink.ru/series/golitsyn-year-2026" target="_blank">"Голицын"</a> (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она