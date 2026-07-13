16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Живайкин: "Экопатриот" помогает фронту и собирает память о прошлом

Читали: 5

В Самарской области проект "Экопатриот", автором идеи которого является депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, неожиданно вышел за рамки обычной патриотической акции по сбору вторсырья и стал точкой сборки исторической памяти.

Фото: Платон Шестаков

Изначально схема была предельно понятной: вторсырьё → деньги → дроны → помощь нашим парням за ленточкой. На сегодня в рамках проекта бойцам, участвующим в СВО, уже отправлено пять беспилотников. Но у инициативы появился тёплый "побочный эффект". Жители приносят не только макулатуру и стеклянные банки, но и старую технику, посуду, предметы советского быта. Так начала стихийно формироваться экспозиция народного музея советского быта.

Живайкин признаётся, что этого никто не планировал:

"Мы запускали "Экопатриот", чтобы превращать вторсырьё в дроны для наших ребят за ленточкой. Но люди несут вместе с макулатурой кусочки своей жизни — вещи с памятью о родителях, детстве, стране. Если всё это пустить в пресс, исчезнет не только металл и пластик, но и целый пласт истории. Поэтому решили: то, что имеет ценность как артефакт советского быта, в переработку не отправлять. "Экопатриот" стал не только про дроны, но и про память".

Ключевым партнёром проекта выступает компания "Втормаркет". Её руководитель Бурангулов Рузиль отмечает, что даже для профессионалов отрасли ситуация нетипичная:

"Через наши цеха проходят тонны бумаги, пластика, металла. Но с "Экопатриотом" люди приносят вещи, которым по 40–100 лет, и отдают их с лёгкой грустью и гордостью: "Если это поможет ребятам — заберите, только не выбрасывайте в никуда". В итоге у нас выросли стеллажи с артефактами нашего быта. Всё это — инициатива самих жителей. "Экопатриот" показал: мы умеем думать о будущем, помогая фронту, и не забывать своё прошлое".

Организаторы подчёркивают: проект по‑прежнему остаётся в первую очередь патриотическим — вторсырьё продолжает превращаться в конкретную помощь бойцам. На передовую уже отправили первые пять дронов. Но у "Экопатриота" появилась и вторая миссия — сохранение истории. 

Версия для печати

В России и мире

Живайкин: "Экопатриот" помогает фронту и собирает память о прошлом

В Самарской области проект "Экопатриот", автором идеи которого является депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, неожиданно вышел за рамки обычной патриотической акции по сбору вторсырья и стал точкой сборки исторической памяти.

"Ростелеком" и "Абсолют Страхование" расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

"Ростелеком" и страховая компания "Абсолют Страхование" дополнили линейку совместных решений для защиты активов предпринимателей <a href="https://msk.rt.ru/b2b/strahovka" target="_blank">новой страховой подпиской</a>. Решение ориентировано на владельцев пунктов выдачи заказов и небольших коммерческих помещений, подключающих сервис видеонаблюдения. Ранее партнеры запустили страхование цифровых кабин, которые "Ростелеком" предоставляет предпринимателям по франчайзинговой модели.

Культура и стиль

Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала <a href="https://wink.ru/series/golitsyn-year-2026" target="_blank">"Голицын"</a> (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она