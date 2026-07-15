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Авито запускает благотворительную распродажу циркового реквизита

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Авито и Упсала-цирк запускают благотворительную распродажу циркового реквизита и арт-объектов на платформе. Средства от продажи направят на создание нового спектакля "Я здесь" с участием подростков с поведенческими и ментальными особенностями, премьера которого состоится осенью 2026 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Это не просто ресейл необычных вещей, а возможность поддержать пространство, где ребята через цирковое искусство учатся быть рядом, слышать друг друга и создавать безопасную среду. Через проект прошло около 1500 детей и подростков, для которых сцена стала местом поддержки, взросления и безопасного взаимодействия.

Упсала-Цирк — социально-культурный проект из Санкт-Петербурга, который уже 26 лет работает с детьми и подростками, оказавшимися в уязвимой ситуации: ребятами с непростым поведением, а также детьми с особенностями здоровья, в том числе с синдромом Дауна. В цирке ребят не делят на "удобных" и "сложных": здесь подростки оказываются в одной команде, на одной сцене и учатся взаимодействовать иначе — через доверие, дисциплину, совместное творчество и уважение к границам друг друга.

В магазине проекта на технологической платформе Авито появились 28 лотов из мира Упсала-Цирка: гигантское пушистое кресло из спектакля "Сторож снов", слон на колесах, винтажный ковер, чемоданы, дискошар, мячи для жонглирования, булавы, гимнастические кольца, афиши, другие арт-объекты и еще два секретных лота, о которых расскажут чуть позже. У всех предметов есть свои сценические истории, описанные в карточках товаров. Поддержать Упсала Цирк и приобрести лоты могут жители из всех регионов России.

"Авито — крупнейшая технологическая платформа в стране: понятная, удобная и ежедневно соединяющая миллионы пользователей. Для нас этот проект — возможность рассказать об Упсала-Цирке новым аудиториям. Мы рады, что Авито поддержал нашу креативную идею, помог организационно и технически, а главное — разделил ценности и смыслы проекта и нового спектакля", — отмечает Юлия Булыгина, фандрайзер Упсала-Цирка.

Все вырученные средства от продажи вещей пойдут на подготовку нового спектакля "Я здесь", премьера которого состоится осенью 2026 года. Его создают артисты третьего курса "хулиганского" проекта вместе с режиссёром Ариной Поляковой. В центре перформанса — поиск своего места, стремление выйти за привычные границы и все те вопросы, которые волнуют каждого подростка: кто я, где мое место и может ли где-то ещё быть лучше, чем здесь?

Все желающие также могут поддержать Упсала-Цирк в рамках проекта "Знак добра" в разделе #яПомогаю на Авито, в том числе оформить благотворительную подписку. 

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