Афиша театра "Город" на август

Трагикомедия "Последняя женщина сеньора Хуана" Л. Жуковицкого — 15 августа в 18:00

Фантастическая история "Кроткая" Ф. Достоевского — 21 августа в 18:30

Музыкальный спектакль "Красная шапочка, или По дороге к бабушке" Л. Поповой-Бажиной — 22 августа в 11:00

Трагикомедия "Соглядатай" М. Панич — 22 августа в 18:00

Драма "И пепел наш развеют по Земле…" И. Члаки — 28 августа в 18:30

Музыкальный спектакль по мотивам русских сказок "Пушустрик, или Ушастый проделки" — 29 августа в 12:00

Моноспектакль-трагикомедия "Агата вне доступа" — 29 августа в 18:00

Приобрести билеты возможно на кассе, а также через сайт театра. Действует оплата Пушкинской картой. Все спектакли проходят в Самарской областной научной библиотеке по адресу: проспект Ленина, 14А.