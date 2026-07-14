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Афиша театра "Город" на август

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Самарский театр "Город" совместно с Самарской областной универсальной научной библиотекой представил расписание спектаклей на август 2026 года.

Фото: Самарский театр "Город"
  • Трагикомедия "Последняя женщина сеньора Хуана" Л. Жуковицкого — 15 августа в 18:00
  • Фантастическая история "Кроткая" Ф. Достоевского — 21 августа в 18:30
  • Музыкальный спектакль "Красная шапочка, или По дороге к бабушке" Л. Поповой-Бажиной — 22 августа в 11:00
  • Трагикомедия "Соглядатай" М. Панич — 22 августа в 18:00
  • Драма "И пепел наш развеют по Земле…" И. Члаки — 28 августа в 18:30
  • Музыкальный спектакль по мотивам русских сказок "Пушустрик, или Ушастый проделки" — 29 августа в 12:00
  • Моноспектакль-трагикомедия "Агата вне доступа" — 29 августа в 18:00

Приобрести билеты возможно на кассе, а также через сайт театра. Действует оплата Пушкинской картой. Все спектакли проходят в Самарской областной научной библиотеке по адресу: проспект Ленина, 14А.

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