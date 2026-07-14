16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Позвони мне, позвони: операторы "Ростелеком Контакт-центра" обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день

Читали: 13

13 июля в России отмечается относительно молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа "Ростелеком Контакт-центра" не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на связи с клиентами коммерческих компаний и государственных структур, а также с абонентами "Ростелекома" во всех часовых поясах страны. За день операторы на 26 площадках в 19 городах обрабатывают более 275 тыс. звонков и обращений в текстовых чатах.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком Контакт-центр" предоставляет своим операторам широкие возможности для развития и профессионального роста, только за прошедший год более 150 сотрудников получили повышения. Андрей Куницын пришел в компанию на должность линейного сотрудника в надежде на профессиональный рост. Сейчас он — руководитель направления группы автоматизации клиентского сервиса в компании.

Андрей Куницын, руководитель направления группы автоматизации клиентского сервиса, Липецк:

"Самым важным достижением считаю развитие направления автоматизации в компании и внедрение цифровых продуктов, так как могу сказать, что попал в команду ИТ как раз в период постановки первых глобальных задач по трансформации".

Более 45 тыс. раз за год сотрудники прошли через различные форматы обучения. Надежным помощником сотрудников стала автоматизированная система управления знаниями, где в едином облаке хранятся все необходимые сведения о продуктах и услугах. Благодаря использованию цифровых технологий возможен гибридный формат работы. Три четверти операторов работают дистанционно — виртуальные рабочие места "Ростелеком Контакт-центра" организованы в 1,5 тыс. населенных пунктах 82 регионов страны.

Александра Марченко, начальник центра обслуживания исходящих проектов, Кострома:

"Я пришла в компанию в 2009 году. За эти годы компания прошла большой путь, мы стали участниками глобальных цифровых изменений: были внедрены современные технологии, автоматизация процессов, реализована многоканальная поддержка, системы на базе искусственного интеллекта, чат-боты и инструменты аналитики в реальном времени. Благодаря этим преобразованиям компания стала более гибкой и адаптивной".

Более 200 человек работают в "Ростелеком Контакт-центре" уже 15 лет.

Ольга Дыкина, руководитель групп обслуживания службы информационно-технической поддержки, Липецк:

"Со времени начала работы в компании в 2020 году я изменилась колоссально. Раньше стрессовые звонки могли выбить из колеи, а теперь умею превращать негатив в позитив и находить выход из любой ситуации. За эти годы убедилась, что уверенность в своих силах и умение донести мысль до другого человека решают вообще все".

Сегодня "Ростелеком Контакт-центр" обслуживает клиентов страховых компаний, банковской сферы и медицинских организаций, обеспечивает техническую поддержку пользователей Госуслуг, а также физических лиц — абонентов "Ростелекома". За последние десять лет компания реализовала более 250 уникальных федеральных проектов: поддержка Прямой линии Президента России, Единого государственного экзамена, единого дня голосования и многих других.

Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":

"Наши операторы — фундамент работы "Ростелеком Контакт-центра". Мы стремимся создать все необходимые условия для того, чтобы им было комфортно работать, видеть перспективы профессионального роста: мы расширяем возможности для гибридной работы, улучшаем обучающие курсы и наставничество, развиваем большую базу знаний и электронных помощников, которые уже берут на себя большую часть рутинных задач. А главный результат работы операторов — по статистике нашим сотрудникам говорят "спасибо" более 2 млн раз в месяц". 

Версия для печати

В России и мире

Позвони мне, позвони: операторы "Ростелеком Контакт-центра" обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день

13 июля в России отмечается относительно молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа "Ростелеком Контакт-центра" не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на связи с клиентами коммерческих компаний и государственных структур, а также с абонентами "Ростелекома" во всех часовых поясах страны. За день операторы на 26 площадках в 19 городах обрабатывают более 275 тыс. звонков и обращений в текстовых чатах.

"Ростелеком" провел цифровой ликбез в самарском лагере "Волжский Артек"

Специалисты "Ростелекома" провели интерактивный урок по кибербезопасности в лагере "Волжский Артек" в Самаре. Около 80 детей от 7 до 11 лет узнали, как противостоять телефонным мошенникам. Занятие прошло в рамках всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез".

Культура и стиль

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она