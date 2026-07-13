"Ростелеком" провел цифровой ликбез в самарском лагере "Волжский Артек"

Эксперты "Ростелекома" объяснили школьникам, какие схемы злоумышленники используют чаще всего. На примере анимированных персонажей дети учились распознавать сомнительные звонки и правильно реагировать на психологическое давление со стороны мошенников.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком", спикер интерактивного урока "Цифровой ликбез":

"У злоумышленников нет каникул — главный тезис, который мы стараемся донести до ребят. Порядка 60 процентов мошенничеств происходит по телефону. Сегодня дети — одна из самых легких целей для манипуляторов, поэтому наша задача — дать им четкий алгоритм защиты: не паниковать, не передавать личные данные и уметь вовремя прервать разговор. Игровой формат проекта позволяет говорить со школьниками о серьезных вещах на понятном им языке. Специально для этого обучающего цикла "Ростелеком" разработал викторины и видеоролики, которые одобрены Институтом изучения детства и семьи".

Главным героем урока стал сомик Ростик. По сюжету мультфильма он расследует дело семги Сони, которая передала ценные вещи мошеннице, притворившейся "бабушкой". Вместе с экспертом "Ростелекома" ребята разобрали ошибки персонажа, научились отличать голос человека от имитации и узнали, что на смартфон стоит установить защиту от нежелательных звонков.

Алиса, участница урока по кибербезопасности:

"Мне как-то позвонили с неизвестного номера. Сказали, что мама в опасности и, чтобы ей помочь, нужно срочно перевести десять тысяч рублей на карту. Я сразу поняла, что меня обманывают, но только потому, что мама в этот момент сидела рядом. Если бы я была одна, то, наверное, испугалась бы и поверила, как семга Соня из мультика. Теперь точно знаю: если звонит незнакомец, начинает пугать или просить код из СМС — надо сразу нажать красную кнопку и рассказать всё родителям".

Галина Цецулина, директор детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек":

"Лето — подходящее время для освоения "цифровой гигиены". Интерактивный урок, который предложил "Ростелеком", отлично подошел для нашей смены. Ребята не просто слушали, а активно рассуждали и собирались рассказать о правилах безопасности родителям, бабушкам и дедушкам, которые тоже могут стать мишенью мошенников".

"Цифровой ликбез" — совместная инициатива "Ростелекома" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Проект работает с 2024 года. Первый сезон был посвящен безопасным сделкам в сети, второй — покупкам с доставкой и поиску подработки, третий, стартовавший в мае этого года, — противодействию телефонному мошенничеству. Все методические материалы представлены в свободном доступе, поэтому педагоги могут самостоятельно проводить занятия.

Больше информации, полезных лекций и видеоуроков по теме кибербезопасности можно найти на официальном сайте "Ростелекома".