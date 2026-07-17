В Самаре пройдет книжный фестиваль издательства Ad Marginem "по краям"

В течение двух дней в Музее Модерна будет работать большая распродажа книг Ad Marginem. Издательство привезет в Самару более 1,5 тыс. изданий по философии, искусству, антропологии, социологии, современной культуре и художественной литературе. Посетители смогут приобрести книги со скидками до 50%, а также лимитированный мерч. Во дворе музея развернется маркет локальных проектов. Здесь будут представлены украшения, керамика, авторские сувениры, графика, зины и постеры самарских художников, а также букинистические издания, книги издательства Silene Noctiflora и продукция галереи "Виктория".

Образовательная программа фестиваля включает лекции о творчестве Томаса Манна, философии XX века, современной немецкой литературе, истории дадаизма, европейской философии моря, кинематографическом образе вампира и волжском гедонизме. В фестивале примут участие директор Ad Marginem Михаил Котомин, философ Мария Щеглова, историк кино Ярослав Левин, искусствоведы, переводчики и исследователи.

Кроме того, гостей ждут презентация книги "Век ДАДА", мастер-классы по ручной печати и коллажу, экскурсия по выставке "Как быть гедонистом?" в Музее Модерна, виниловый вечер, посвященный истории хип-хопа, а также прогулки на сап-бордах по Волге. Для участия в ряде мероприятий необходима предварительная регистрация в связи с ограниченным количеством мест.

Фестиваль проходит при поддержке сервиса "Яндекс Книги". Соорганизаторами самарской программы выступают Музей Модерна, журнал "Сом" и галерея "Виктория".

Ad Marginem — независимое российское издательство, основанное в 1994 году. Сегодня оно специализируется на переводном нон-фикшне, выпуская книги по искусству, философии, антропологии, социологии, экономике и теории культуры, а также художественную литературу и иллюстрированные издания.