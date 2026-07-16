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Авито: более половины жителей ПФО оборудовали домашний офис

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59% жителей Приволжского федерального округа имеют опыт работы или учебы из дома, 87% из них планируют или уже сделали домашний офис. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они организовали рабочее место дома, какие товары планируют покупать для домашнего офиса и какую роль в выборе играет онлайн-реклама.

Для многих жителей ПФО дом давно стал не только местом отдыха, но и пространством для профессиональной занятости. Так, для 23% респондентов дом стал постоянным местом работы или учебы: 15% полностью находятся на удаленном формате, еще 8% — на гибридном. Еще 19% периодически работают или учатся из дома. При этом 16% обычно работают или учатся вне дома, но иногда берут задачи домой.

У 41% уже есть выделенное рабочее место в комнате, еще у 17% — отдельный кабинет. При этом столько же опрошенных пока работают во временных местах, например, за кухонным столом или на диване, а 12% только планируют оборудовать полноценное пространство под свою деятельность.

Для комфортной работы дома жители округа в первую очередь планируют обновлять базовое оборудование и мебель. В ближайшие полгода среди тех, кто планирует организовать домашний офис, чаще всего собираются купить ноутбук или компьютер (30%) и офисное кресло (26%). Далее следуют настольная лампа или другое рабочее освещение (24%), рабочий стол (23%) и принтер или сканер (20%). Еще столько же респондентов планируют приобрести наушники с шумоподавлением, а также клавиатуру и мышь (17%).

В среднем на обустройство домашнего офиса жители ПФО планируют потратить 31 674 рубля. При этом чаще всего респонденты рассчитывают уложиться в бюджет до 10 000 рублей (19%). Еще по 13% готовы потратить от 15 001 до 20 000 рублей, от 20 001 до 30 000 рублей или от 30 001 до 50 000 рублей, а 12% рассматривают бюджет от 10 001 до 15 000 рублей.

При выборе товаров для домашнего офиса многие жители ПФО рассматривают и сегмент ресейла. Чаще всего респонденты готовы приобрести в ресейле рабочий стол (20%), офисное кресло (18%) и принтер или сканер (15%). Кроме того, 13% готовы купить "с рук" ноутбук или компьютер, столько же — освещение для работы и предметы декора для рабочего пространства (10%).

При выборе товаров для домашнего офиса жители ПФО ориентируются не только на характеристики и стоимость, но и обращают внимание на рекламные предложения. Среди тех, у кого уже есть оборудованное рабочее место дома или кто планирует организовать домашний офис, 77% считают, что онлайн-реклама влияет на покупки в данной категории. Для 15% она является одним из главных факторов выбора, еще для 33% окончательное решение принимают по другим параметрам, а 29% лишь иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Чаще всего жители округа замечают рекламу товаров для работы на площадках, куда пользователи приходят со сформированным спросом. Так, 46% респондентов чаще всего видят релевантную рекламу на площадках электронной коммерции. Далее по популярности идут такие рекламные каналы как социальные сети (31%) и поисковые системы (27%). Кроме того, 20% получают рекомендации друзей, коллег и родственников, 18% встречают рекламу на телевидении, а 16% — на видеоплатформах.

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