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80 лет проектируем будущее: "Гипровостокнефть" приглашает на 8-ю международную конференцию

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19-20 августа АО "Гипровостокнефть" проведет в Самаре ежегодную международную научно-практическую конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она станет 8-й по счету и знаковой, благодаря особенной дате: ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам исполняется 80 лет.

Фото: Сергей Бредихин
Фото: Сергей Бредихин  

Ежегодно на конференцию приезжают сотни специалистов российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии, представители ведущих IT-компаний, представители органов власти и научных организаций, производители техники и оборудования.

В 2025 году был побит рекорд по числу участников. Более 300 специалистов из 130 компаний высоко оценили такой формат делового взаимодействия.

Фото: Сергей Бредихин  

По словам организаторов, 8-я конференция станет особенной. На одной площадке будут представлены исторический опыт проектирования и прорывные технологические решения будущего. Запланированы обмен опытом, экспертными оценками и практическими рекомендациями, живой диалог о векторах развития нефтегазового инжиниринга и панельные дискуссии.

Фото: Сергей Бредихин  
Фото: Сергей Бредихин  

Ключевыми направлениями научной программы 8-й конференции станут:

  • современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа
  • информационное моделирование: цифровые двойники, электронные паспорта, цифровое строительство, VR туры и тренажеры для отладки процессов и обучения;
  • цифровая трансформация производства, автоматизация и роботизация, генеративные технологии и ИИ-ассистенты проектировщика;
  • экологическая эффективность промышленного производства, зеленые технологии, геотермальная энергетика, декарбонизация;
  • проектное управление, стоимостной инжиниринг, нормативное регулирование;
  • строительство и реконструкция скважин: инновационные подходы, супервайзинг и лучшие практики;
  • технологии, оборудование и автоматизация в строительстве и нефтегазодобыче, в том числе блочно-модульные решения.

Приглашаем присоединиться к 8-й конференции. Заявки принимаются по электронной почте Conf@gipvn.ru до 14 августа. Информация о форматах участия, партнерах, материалы прошлых конференций размещены на сайте АО "Гипровостокнефть".

Фото: Сергей Бредихин  

Контакты для получения подробной информации:

  • Ирина Сизова, начальник отдела закупок и маркетинга +79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб. 4102
  • Юлия Полянская, начальник отдела корпоративных коммуникаций и системы менеджмента качества +79053037819, +7 (846) 276-26-00, доб. 4677. 
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В России и мире

80 лет проектируем будущее: "Гипровостокнефть" приглашает на 8-ю международную конференцию

19-20 августа АО "Гипровостокнефть" проведет в Самаре ежегодную международную научно-практическую конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она станет 8-й по счету и знаковой, благодаря особенной дате: ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам исполняется 80 лет.

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