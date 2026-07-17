80 лет проектируем будущее: "Гипровостокнефть" приглашает на 8-ю международную конференцию

Ежегодно на конференцию приезжают сотни специалистов российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии, представители ведущих IT-компаний, представители органов власти и научных организаций, производители техники и оборудования.
В 2025 году был побит рекорд по числу участников. Более 300 специалистов из 130 компаний высоко оценили такой формат делового взаимодействия.
По словам организаторов, 8-я конференция станет особенной. На одной площадке будут представлены исторический опыт проектирования и прорывные технологические решения будущего. Запланированы обмен опытом, экспертными оценками и практическими рекомендациями, живой диалог о векторах развития нефтегазового инжиниринга и панельные дискуссии.
Ключевыми направлениями научной программы 8-й конференции станут:
- современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа
- информационное моделирование: цифровые двойники, электронные паспорта, цифровое строительство, VR туры и тренажеры для отладки процессов и обучения;
- цифровая трансформация производства, автоматизация и роботизация, генеративные технологии и ИИ-ассистенты проектировщика;
- экологическая эффективность промышленного производства, зеленые технологии, геотермальная энергетика, декарбонизация;
- проектное управление, стоимостной инжиниринг, нормативное регулирование;
- строительство и реконструкция скважин: инновационные подходы, супервайзинг и лучшие практики;
- технологии, оборудование и автоматизация в строительстве и нефтегазодобыче, в том числе блочно-модульные решения.
Приглашаем присоединиться к 8-й конференции. Заявки принимаются по электронной почте Conf@gipvn.ru до 14 августа. Информация о форматах участия, партнерах, материалы прошлых конференций размещены на сайте АО "Гипровостокнефть".
Контакты для получения подробной информации:
- Ирина Сизова, начальник отдела закупок и маркетинга +79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб. 4102
- Юлия Полянская, начальник отдела корпоративных коммуникаций и системы менеджмента качества +79053037819, +7 (846) 276-26-00, доб. 4677.