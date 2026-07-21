Авито Работа — эксперт проекта "Промышленный наставник"

"Промышленный наставник" объединяет руководителей и собственников промышленных МСП с наставниками — лидерами крупных промышленных компаний и госкорпораций — и создает устойчивую систему передачи управленческого опыта между поколениями. Участники получают практическую помощь в поиске решений для развития своих предприятий и формируют профессиональное сообщество руководителей.

Первый сезон объединил более 300 участников, наставников и экспертов из 58 регионов России и включил свыше 100 очных и онлайн‑мероприятий: вебинары, деловые встречи и промышленные экскурсии.

Во втором сезоне работа будет сфокусирована на разборе реальных бизнес‑кейсов по запросам МСП. Ключевые темы: оптимизация производства, управление персоналом, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг и реализация продукции, управление финансами. Форматы — профильные группы, вебинары, промышленные экскурсии и очные мероприятия Клуба в Москве и регионах.

На презентации в ИННОПРОМ-2026 региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина представила актуальную картину рынка труда и ключевые кадровые вызовы для промышленности. По её словам, самый высокий и стабильный спрос — на квалифицированных рабочих: "47% от общего выпуска СПО приходится на подготовку рабочих кадров: специалистов по техническому обслуживанию, сварщиков, строителей и др. Тем не менее кадровый дефицит сохраняется. В Уральском федеральном округе особенно выросли заявки на техническое обслуживание и ремонт техники (+67% год к году), ЖКХ и городскую инфраструктуру (+61%), транспортное машиностроение (+35%)".

Авито Работа активно взаимодействует с бизнесом и регионами, реализуя совместные проекты по популяризации рабочих профессий и привлечению кадров, что делает вклад компании особенно важным для практической части второго сезона "Промышленного наставника".

"Сегодня руководителю промышленного предприятия недостаточно быть сильным производственником. Современная промышленность требует компетенций в области управления людьми, стратегического развития, построения партнерств и внедрения новых подходов к организации производства. Именно поэтому второй сезон проекта "Промышленный наставник" станет ещё более практикоориентированным. Мы создаем пространство, где участники смогут не просто получить новые знания, а обменяться опытом с коллегами, найти решения для своих предприятий и сформировать профессиональные связи, которые будут работать и после завершения проекта", — отметил председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Руководитель проекта "Промышленный наставник" Екатерина Попкова сообщила, что сезон стартует в сентябре и продлится до декабря; итоги будут подведены на мероприятии "Дни молодого промышленника".

Ранее в рамках деловой программы ПМЭФ Авито Работа и "Клуб молодых промышленников" заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно поддерживать соискателей и работодателей, а также повышать привлекательность карьеры в промышленности.