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Авито: десять регионов-лидеров формируют 75% рынка креативных услуг

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В первом полугодии 2026 года 75% объема сделок в сфере креативных услуг на Авито приходится на 10 регионов-лидеров: Москва с Московской областью (31,3%), Санкт-Петербург с Ленобластью (13,2%) и Краснодарский край (7,4%). В пул региональных лидеров вошли: Татарстан (4,8%), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области, Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (от 2,6% до 2,4%). Авито при поддержке Единого центра креативной экономики представила на Российской креативной неделе практический обзор "Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация".

Важнейшим трендом стало появление на карте страны новых точек роста: Сахалинской области,
ЯНАО, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Амурской области. Здесь систематическая потребность в креативных сервисах только начинает формироваться, демонстрируя скачкообразную динамику. Местный бизнес активно выходит в онлайн, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации, однако предложение пока не успевает за растущей потребностью из-за дефицита профильных специалистов.

"Электронные площадки стирают географические границы и дают возможность напрямую общаться с клиентом, легко тестируя новые идеи. Благодаря этому формируется новое поколение микропредпринимателей, которые работают легально, платят налоги и делают рынок более прозрачным. Успешные кейсы показывают, что такая цифровая инфраструктура помогает превращать разовые заказы в устойчивый бизнес, создавая условия для роста всей креативной экономики" — говорит Александр Куроптев, старший директор "Авито Услуг".

В обзоре рассматриваются креативные сервисы двух направлений: цифровые (вебдизайн, копирайт, мультимедийные сервисы) и "экономика впечатлений" (исполнительские искусства, событийная индустрия). В цифровом секторе актуально распространение аутсорсинга и, как следствие, проектного управления работой творческих групп. По данным Авито Услуг, в первом полугодии 2026 г. активных исполнителей в этом секторе стало на 22,5% больше. В секторе "экономики впечатлений" важным фактором роста спроса становится существенно возросший интерес потребителей к персонализированным решениям: авторским сценариям, оригинальным интерактивным элементам, способностям исполнителей создавать для клиента уникальный эмоциональный опыт. По данным Авито Услуг, количество активных исполнителей в этом секторе за первое полугодие выросло на 10,5%.

"Сегодня креативная экономика растет опережающими темпами — в четыре раза быстрее традиционных секторов в целом. По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц — примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестает быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода", — отмечает, комментируя материалы обзора, Марина Монгуш, президент АНО "Креативная экономика".

С полной версией практического обзора "Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация" можно ознакомиться по ссылке.

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