На Авито назвали популярные регионы для спонтанных поездок

Авито Путешествия проанализировали бронирования жилья летом 2026 года, сделанные максимум за три дня до поездки, и выяснили, куда россияне отправляются без долгого планирования и сколько это стоит. Авито Реклама опросила две тысячи жителей России и выяснила, как часто они отправляются в спонтанные поездки и какой на них закладывают бюджет.

Спрос на загородные дома для спонтанных поездок за год вырос на 5%. Путешественники выбирают варианты в среднем за 8600 рублей в сутки и отдыхают 2 дня компаниями из 4 человек.

Наиболее востребованные типы загородного жилья — дома и коттеджи, на них приходится 89% бронирований. При этом за год заметно увеличился спрос на гостевые дома (+176%) и глэмпинги (+74%). А наиболее выгодным по цене типом жилья остаются дачи — забронировать такой вариант можно за 6400 рублей в сутки.

Самые популярные направления для загородного отдыха — Ленинградская область, Башкортостан, Татарстан, Республика Алтай и Челябинская область. По сравнению с прошлым летом заметно вырос интерес к поездкам на природу в Чеченскую Республику (+150% бронирований), Курганскую область (+68%), Амурскую область (+63%), Адыгею (+51%) и Красноярский край (+44%).

Квартиры для спонтанных поездок бронируют в среднем за 3500 рублей в сутки. Останавливаются в них также на 2 ночи, но отдыхают обычно вдвоём. Основной спрос формируют однушки и студии: на них приходится 81% бронирований. Интересно, что студии чуть дороже однокомнатных квартир: 3300 рублей в сутки против 3200.

Чаще всего квартиры для незапланированных поездок снимают в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Быстрее всего спрос растёт в восточной части России: Сахалинская область и Тыва показали +18%, Магаданская область — +12%, Якутия — +8%.

"Россияне всё чаще принимают решение уехать на выходные в пятницу вечером, без предварительного планирования. Такой формат особенно востребован для коротких поездок на несколько дней: пользователи выбирают загородные дома и коттеджи для отдыха компанией, а также квартиры в крупных городах для поездок вдвоём. При этом география таких путешествий расширяется: наряду с традиционными направлениями растёт интерес к регионам с природными маршрутами и возможностями для активного отдыха — например, к Адыгее, Красноярскому краю, Алтаю и другим направлениям", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

По данным опроса Авито Рекламы, спонтанные путешествия — распространенный формат отдыха среди россиян. Так, 69% респондентов хотя бы иногда отправляются в поездки, решение о которых принимают максимум за три дня до выезда. Чаще всего на такую поездку россияне готовы потратить от 10 до 30 тысяч рублей — этот вариант выбрали 33% опрошенных. Еще 27% рассчитывают уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, а 22% готовы выделить от 30 до 50 тысяч рублей.

Спонтанные путешествия нередко начинаются с вдохновения. Каждый десятый (11%) россиянин, который совершает незапланированные поездки, признается, что отправиться в путешествие мотивируют увиденные посты или реклама. При этом чаще всего релевантные предложения, связанные с поездками, пользователи замечают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант выбрали 28% респондентов. Еще по 18% встречают такую рекламу на телевидении и видеоплатформах, а 16% — у блогеров и тревел-экспертов.

"Решение о поездке все чаще принимается быстро — когда у человека появляется свободное время, подходящая компания или привлекательное предложение. В таких сценариях особенно важно вовремя оказаться в поле зрения пользователя. Когда реклама показывает актуальные варианты размещения именно в момент планирования отдыха, она помогает сократить путь от идеи до бронирования и делает поиск подходящего варианта проще", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.