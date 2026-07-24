"Звезда вам в помощь": Марина Федункив взяла на себя часть забот предпринимателей

В рамках отбора предприниматели со всей России могли разместить вакансии на Авито Работе и рассказать о своем бизнесе. Главными героями проекта стали два победителя из разных регионов России — студия маникюра CHOOSE ME из Красногорска и кулинария "Гастрономика" из Тимашевска Краснодарского края. Именно к ним на один рабочий день приехала актриса Марина Федункив: она лично включилась в работу бизнесов, погрузилась в их повседневные задачи и помогла предпринимателям справиться с нагрузкой в пиковые часы.

В студии маникюра CHOOSE ME хозяйке приходилось одновременно выполнять обязанности администратора, мастера маникюра и директора. В кулинарии "Гастрономика" один сотрудник совмещала работу продавца, менеджера и официанта в разгар высокого сезона. Эти истории легли в основу серии видеороликов кампании, наглядно показывающих, как нехватка персонала заставляет предпринимателей работать сразу "за нескольких", а своевременный подбор сотрудников возвращает им возможность заниматься развитием дела.

Механика проекта была встроена в привычный путь пользователя на Авито Работе. Предприниматели переходили с лендинга кампании в личный кабинет, размещали вакансию по одной из участвующих профессий, заполняли анкету с рассказом о своем бизнесе и далее взаимодействовали с откликами в стандартном сценарии подбора. Прием заявок проходил до 31 мая, а по итогам отбора команда проекта выбрала двух победителей, к которым приехали звезда и съемочная группа.

"Когда работаешь в небольшом бизнесе, часто берешь на себя сразу все роли. В такие моменты особенно важно понимать, что есть поддержка и инструменты, которые реально помогают справляться с нагрузкой", — отмечает Ирина Бокова, владелица студии CHOOSE ME из Красногорска.

Кампания продолжила идею о том, что поиск сотрудников не должен становиться препятствием для развития бизнеса. Проект показал реальные истории предпринимателей, которым пришлось совмещать сразу несколько функций, пока не удавалось найти новых сотрудников. Марина Федункив не просто стала лицом кампании, а на один день присоединилась к работе победителей, чтобы на собственном опыте показать, с какими задачами ежедневно сталкиваются владельцы небольших компаний.

"Для предпринимателей такие проекты — это напоминание, что ты не один в своих задачах. Это не только про помощь здесь и сейчас, но и про уверенность, что решение кадровых вопросов может быть быстрым и доступным", — делится Анатолий Шалёный, собственник кулинарии "Гастрономика" из Тимашевска.

"Вести свой бизнес — это постоянный баланс: ты одновременно директор, продавец и менеджер. Именно поэтому мне было важно не просто поддержать проект "Звезда вам в помощь" как лицо кампании, а приехать в CHOOSE ME и "Гастрономику", чтобы увидеть, с какими задачами сталкиваются предприниматели и помочь. Простота поиска сотрудников на Авито Работе действительно помогает бизнесу снять часть нагрузки и вернуть время для развития. Важно, чтобы такие инициативы не оставались единичными — поддержка малого бизнеса нужна постоянно: она даёт предпринимателям уверенность, ресурсы и возможность расти. Рада была помочь и надеюсь, что эти истории вдохновят других", — комментирует актриса Марина Федункив.

Таким образом, конкурс стал не только частью рекламной кампании, но и дополнительным инструментом поддержки локального предпринимательства. Участники получили возможность рассказать о своем бизнесе широкой аудитории, а сам проект привлек внимание к проблеме кадрового дефицита в малом бизнесе и показал, насколько критичной для устойчивой работы компании может быть скорость найма.

"Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили показать реальные истории таких предпринимателей и напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени. Когда на собственнике бизнеса уже лежит множество задач, решение вопросов найма можно доверить удобным инструментам Авито Работы — чтобы быстрее находить сотрудников и больше времени уделять развитию своего дела. Занимайтесь своим делом, а мы поможем с наймом", — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.