"Ростелеком" провел турнир "Безопасный интернет" в самарском центре "Волжанин"

Специалисты и члены Молодежного совета компании помогали ребятам разбирать реальные сценарии, с которыми может столкнуться каждый пользователь интернета. Перемещая фишки по игровому полю, школьники решали логические задачи, разгадывали ребусы и отвечали на вопросы экспертов по кибербезопасности.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Цифровая среда — пространство не только возможностей, но и рисков. "Ростелеком" стремится дать ребятам инструменты защиты. Мы хотим, чтобы они увереннее ориентировались в сети, избегали онлайн-угроз и грамотно защищали свои данные. "Безопасный интернет" — не просто игра, а образовательный курс, после которого даже первоклассники понимают базовые правила информационной гигиены и начинают применять их в жизни".

Во время турнира дети учились создавать надежные пароли, распознавать фишинговые ссылки и противостоять спам-рассылкам. За каждый правильный ответ команды получали баллы.

Марк, участник турнира:

"Я раньше не задумывался о кибербуллинге или о том, что сообщение о призе в соцсетях может быть фишингом. Теперь знаю, что незнакомым людям в интернете нельзя доверять свои секреты, а пароль должен быть тайным и сложным. Игра помогла понять, что "бесплатный сыр" бывает только в мышеловке и перед тем, как кликнуть по ссылке, нужно подумать дважды".

Екатерина Сурдина, руководитель смены в МБУ ДЗСОЦ "Волжанин":

"Мы стараемся наполнить летний отдых ребят не только спортивными занятиями и творческими заданиями, но и актуальной информацией. Эксперты "Ростелекома" превратили обучение цифровой гигиене в приключение: вместо сухой теории — живая игра и обсуждение. Очень хорошо, что бизнес включается в образовательный процесс".

Настольная игра "Безопасный интернет" разработана редакцией журнала "Радуга" при поддержке провайдера.

Больше информации, полезных материалов, лекций и видеоуроков о безопасности в интернете можно найти на официальном сайте "Ростелекома".