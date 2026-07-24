16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах

Читали: 3

Госдума приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы готовились при активном участии партии "Единая Россия".

Фото: Дарья Глазкова

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин пояснил, что речь идёт о федеральных законах, которые должны быть максимально понятными людям и одинаково работать в регионах.

"Это решения про конкретные жизненные ситуации — жильё, статус, медицинское сопровождение, помощь семьям. Наша задача в Самарской области — быстро настроить механизм, чтобы всё работало без проволочек", — отметил Живайкин.

Что изменится:

Очередь на жильё закрепляют за семьями погибших военнослужащих.

Если семья стояла в очереди на жильё и военнослужащий погиб, исключить её из списка теперь нельзя. Ранее из‑за правовых пробелов основания могли формально прекращаться. Новая норма также действует для случаев утраты кормильца с 24 февраля 2022 года — предусмотрено восстановление в очереди задним числом.

Сапёры и спасатели на освобождённых территориях получат статус ветеранов боевых действий.

Сотрудники МЧС, сапёры и спасатели, выполнявшие задачи на освобождённых территориях, смогут оформить статус ветерана боевых действий и получить предусмотренные льготы.

Бесплатное ЭКО расширяют на ветеранов и семьи погибших.

Бесплатная процедура ЭКО будет доступна ветеранам и инвалидам боевых действий. Вдовы погибших участников СВО смогут воспользоваться правом в течение пяти лет после гибели мужа — при наличии нотариального согласия, оформленного им при жизни.

Медпомощь ветеранам СВО переводят на персональное сопровождение.

Медицинскую помощь планируют вести в формате индивидуального контроля — чтобы ветераны получали положенные обследования и лечение без лишних согласований, повторных визитов и потери направлений.

По словам Живайкина, ключевой смысл принятых решений — убрать бюрократические "провалы" и сделать поддержку адресной, понятной и гарантированной. 

Версия для печати

В России и мире

Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах

Госдума приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы готовились при активном участии партии "Единая Россия".

Система видеонаблюдения "Ростелекома" за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Свыше 140 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на <a href="https://www.smotriege.ru/" target="_blank">портал "Смотри ЕГЭ"</a> общей продолжительностью более 7 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом составила 66%.

Культура и стиль

Юлия Снигирь передала эстафету мужу: главную роль в продолжении франшизы "Фишер" сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы "Фишер" для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-4-year-2023" target="_blank">"Фишер. Черный проспект"</a> (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером Wink в стране станет крупнейший мобильный оператор "МегаФон Таджикистан", абонентам которого сейчас доступны специальные условия на подписку.

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

Живайкин: "Цены на продукты будут проверять по всей цепочке — от поставщика до кассы"

В Госдуме рассматривают законопроект, предложенный "Единой Россией" о мониторинге за ценами на продукты не только в магазине, но и по всей цепочке — от поставщика до кассы. Чтобы в момент резкого подорожания было понятно, где именно цена "поехала" вверх и кто её разогнал.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она