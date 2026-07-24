Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин пояснил, что речь идёт о федеральных законах, которые должны быть максимально понятными людям и одинаково работать в регионах.

"Это решения про конкретные жизненные ситуации — жильё, статус, медицинское сопровождение, помощь семьям. Наша задача в Самарской области — быстро настроить механизм, чтобы всё работало без проволочек", — отметил Живайкин.

Что изменится:

Очередь на жильё закрепляют за семьями погибших военнослужащих.

Если семья стояла в очереди на жильё и военнослужащий погиб, исключить её из списка теперь нельзя. Ранее из‑за правовых пробелов основания могли формально прекращаться. Новая норма также действует для случаев утраты кормильца с 24 февраля 2022 года — предусмотрено восстановление в очереди задним числом.

Сапёры и спасатели на освобождённых территориях получат статус ветеранов боевых действий.

Сотрудники МЧС, сапёры и спасатели, выполнявшие задачи на освобождённых территориях, смогут оформить статус ветерана боевых действий и получить предусмотренные льготы.

Бесплатное ЭКО расширяют на ветеранов и семьи погибших.

Бесплатная процедура ЭКО будет доступна ветеранам и инвалидам боевых действий. Вдовы погибших участников СВО смогут воспользоваться правом в течение пяти лет после гибели мужа — при наличии нотариального согласия, оформленного им при жизни.

Медпомощь ветеранам СВО переводят на персональное сопровождение.

Медицинскую помощь планируют вести в формате индивидуального контроля — чтобы ветераны получали положенные обследования и лечение без лишних согласований, повторных визитов и потери направлений.

По словам Живайкина, ключевой смысл принятых решений — убрать бюрократические "провалы" и сделать поддержку адресной, понятной и гарантированной.