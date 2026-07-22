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Юлия Снигирь передала эстафету мужу: главную роль в продолжении франшизы "Фишер" сыграет Евгений Цыганов

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Начались съемки четвертого сезона франшизы "Фишер" для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера "Фишер. Черный проспект" (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Проект войдет в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Ландыши", "Комбинация", "Первая ракетка"). Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство сериала отвечает "Студия Видеопрокат" по заказу "НМГ Студии".

Действие новой главы популярной франшизы происходит в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на "переквалификацию" в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова:

"Мы с большим трепетом приступаем к съемкам нового "Фишера", как всегда, хочется воплотить все как было задумано, а это непросто. Несмотря на то что мы писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать наш сезон с первым. Еще снимая второй сезон "Детей перемен", мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом "Фишере". Специально для Жени Цыганова, с котором нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось, и он согласился".

Все вышедшие части проекта "Фишер" (18+) доступны в онлайн-кинотеатре Wink. 

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