"Северсталь Сеть" признана Лучшей сбытовой сетью России

Победа в рейтинге подтвердила эффективность обновленной стратегии компании, направленной на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

Клиенты получают металл там, где он нужен: в своем регионе без рисков простоев из-за логистики — благодаря разветвленной федеральной сети складов от Калининграда до Южно-Сахалинска. Складской сортамент формируется с учетом локального спроса, что позволяет оперативно иметь в наличии металлопрокат под конкретные задачи без длительного ожидания. А для бесперебойного снабжения масштабных проектов "Северсталь Сеть" контролирует всю цепочку поставок, гарантируя стабильные отгрузки продукции и ее соответствие установленным стандартам качества.

Снимая с бизнеса необходимость координировать множество поставщиков, компания обеспечивает комлектуемость поставок в рамках одного заказа и единого договора.

Для получения металлопроката в срок и в необходимом размере доступны услуги сервисных металлоцентров, которые осуществляют резку металла под размер и предлагают вариативность упаковки и доставки.

Ускорить и упростить рутинные операции позволяют цифровые сервисы и интернет-магазин "Северсталь Сети", где можно быстро, бесконтактно и в пару кликов оформить заказ, проверить наличие металла на ближайших складах и оформить заказ в удобное время.

Клиенты малого и среднего бизнеса также получили возможность повышать маржинальность и снижать себестоимость проектов за счёт возможности работы с экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг". Подбор материалов и технологий, консультационная помощь, разработка продукции с улучшенными свойствами и многое другое, что ранее было доступно только крупным корпоративным заказчикам "Северстали", теперь стало частью комплексного предложения "Северсталь Сети" для СМБ.

"Высокая оценка клиентов и экспертов подтверждает, что мы на верном пути. Мы перестроили свою работу, чтобы стать партнером, который не просто поставляет металл. Наша задача — закрывать потребности заказчика на всех этапах и обеспечивать гарантированную реализацию проекта: в установленные сроки, в рамках утверждённого бюджета и с соблюдением требуемых стандартов качества, чтобы бизнес наших клиентов становился еще сильнее и конкурентоспособнее", — отметил директор "Северсталь Сети" Виктор Романовский.