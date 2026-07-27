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"Северсталь Сеть" признана Лучшей сбытовой сетью России

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"Северсталь Сеть" возглавила рейтинг сбытовых сетей металлургических компаний России по итогам I полугодия 2026 года по версии специализированного журнала "Металлоснабжение и сбыт". Исследование основано на анкетах покупателей металлопродукции, оценках экспертов и комплексном анализе бизнеса, включая объемы поставок, уровень сервиса и надежность исполнения договорных обязательств.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

Победа в рейтинге подтвердила эффективность обновленной стратегии компании, направленной на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

Клиенты получают металл там, где он нужен: в своем регионе без рисков простоев из-за логистики — благодаря разветвленной федеральной сети складов от Калининграда до Южно-Сахалинска. Складской сортамент формируется с учетом локального спроса, что позволяет оперативно иметь в наличии металлопрокат под конкретные задачи без длительного ожидания. А для бесперебойного снабжения масштабных проектов "Северсталь Сеть" контролирует всю цепочку поставок, гарантируя стабильные отгрузки продукции и ее соответствие установленным стандартам качества.

Снимая с бизнеса необходимость координировать множество поставщиков, компания обеспечивает комлектуемость поставок в рамках одного заказа и единого договора.

Для получения металлопроката в срок и в необходимом размере доступны услуги сервисных металлоцентров, которые осуществляют резку металла под размер и предлагают вариативность упаковки и доставки.

Ускорить и упростить рутинные операции позволяют цифровые сервисы и интернет-магазин "Северсталь Сети", где можно быстро, бесконтактно и в пару кликов оформить заказ, проверить наличие металла на ближайших складах и оформить заказ в удобное время.

Клиенты малого и среднего бизнеса также получили возможность повышать маржинальность и снижать себестоимость проектов за счёт возможности работы с экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг". Подбор материалов и технологий, консультационная помощь, разработка продукции с улучшенными свойствами и многое другое, что ранее было доступно только крупным корпоративным заказчикам "Северстали", теперь стало частью комплексного предложения "Северсталь Сети" для СМБ.

"Высокая оценка клиентов и экспертов подтверждает, что мы на верном пути. Мы перестроили свою работу, чтобы стать партнером, который не просто поставляет металл. Наша задача — закрывать потребности заказчика на всех этапах и обеспечивать гарантированную реализацию проекта: в установленные сроки, в рамках утверждённого бюджета и с соблюдением требуемых стандартов качества, чтобы бизнес наших клиентов становился еще сильнее и конкурентоспособнее", — отметил директор "Северсталь Сети" Виктор Романовский. 

"Северсталь Сеть" — партнер в мире металлопроката, сочетающий возможности федеральной сети с экспертизой производителя для повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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"Северсталь Сеть" признана Лучшей сбытовой сетью России

"Северсталь Сеть" возглавила рейтинг сбытовых сетей металлургических компаний России по итогам I полугодия 2026 года по версии специализированного журнала "Металлоснабжение и сбыт". Исследование основано на анкетах покупателей металлопродукции, оценках экспертов и комплексном анализе бизнеса, включая объемы поставок, уровень сервиса и надежность исполнения договорных обязательств.

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