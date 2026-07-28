Авито: каждый второй покупатель начинает поиск товара на ресейл-платформах

Таким образом ресейл в России перестает быть нишевым каналом и становится полноценной частью потребительской культуры.

Основную аудиторию рынка составляют пользователи 25–44 лет, на них приходится 57% аудитории. Еще около 30% составляют люди 45–60 лет. Особенно быстро его развивает молодежь — выбирая ресейл как динамичный вариант движения денег в бюджете и вещей в цикле владения. Большинство покупателей относятся к уверенному среднему классу по уровню дохода.

По данным исследования, рынок в России постепенно проходит путь, который ранее прошли США, Европа и крупнейшие азиатские страны: ресейл становится не альтернативой традиционному шопингу, а самостоятельной моделью потребления. В ближайшие годы рост сегмента будет поддерживаться развитием цифровых сервисов, AI-инструментов и дальнейшей нормализацией повторного использования товаров.

Продаж личных товаров в ресейле перестает быть исключительно способом заработка. Более половины продавцов воспринимают его как дополнительный источник дохода, однако 39% говорят, что продают вещи прежде всего для того, чтобы дать им вторую жизнь. Еще 43% пользователей одновременно продают одни вещи и бесплатно отдают другие.

Для молодых покупателей все менее важным становится само владение вещью как показатель статуса, вместо этого растет интерес к гибкому потреблению, частому обновлению гардероба, поиску уникальных товаров и более осознанному отношению к покупкам. Так ресейл становится еще и социальным движением — способом общения и обмена вещами.

Интерес к ресейлу усиливается культурными и поведенческими трендами: растет вовлеченность аудитории в осознанное потребление, интерес к локальной эстетике и влияние азиатской культуры. С 2023 по 2025 год доля винтажных товаров в объявлениях на Авито выросла в 28 раз, вещей советской эпохи — в 15 раз, а товаров в азиатской стилистике — в 30 раз. При этом спрос растет опережающими темпами: например, в винтажной одежде число сделок за этот период увеличилось в 24 раза при росте ассортимента в 15 раз.

"Мы видим, как перепродажа постепенно становится привычной частью повседневной жизни россиян — такой же естественной, как онлайн-шопинг или доставка товаров. Если раньше вещи с рук ассоциировались прежде всего с более низкой ценой, то сегодня люди все чаще приходят на ресейл в поисках того, чего нет в обычных магазинах: архивных коллекций, винтажных находок, лимитированных кроссовок, вещей ушедших брендов или моделей, давно снятых с производства. Для многих ресейл — это возможность купить более качественную или статусную вещь по более привлекательной цене, а не просто выбрать самый дешевый вариант. Это подтверждают и данные Авито: средний чек в категории Fashion на ресейле сегодня выше, чем на первичном рынке. Пользователи приходят на вторичный рынок не только за дополнительным доходом, но и за удобным способом быстро продавать то, что больше не используется — так происходит поиск и движение вещей в цикле владения и движение средств в личном бюджете. 73% людей, у которых есть ненужные вещи, когда-либо использовались Авито для их продажи вещей", — отмечает Алексей Гевлич, директор бизнес — направления Lifestyle в Авито.

По данным исследования агентства OMI для Авито, более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи. Эта цифра выросла за пять лет: тогда только 13,2 млн россиян были вовлечены в частные продажи. Причем почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно: 13% продают постоянно, еще 36% — периодически. Женщины и мужчины практически одинаково вовлечены в продажу личных вещей: опыт продаж есть у 79% женщин против среднего показателя в 77% у мужчин.

Чаще всего первой проданной вещью становились одежда или техника (23% и 22% респондентов соответственно). При этом мужчины чаще начинали с продажи техники (34%), а женщины — с одежды (33%). Для 6% пользователей в возрасте 18–24 лет первым проданным товаром стали цифровые активы — игровая валюта или внутриигровые предметы.

Ресейл продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из основных каналов покупки одежды. По данным глобального исследования ThredUp Resale Report 2026, сегодня 46% потребителей сначала изучают предложения на ресейл-платформах и только затем рассматривают покупку новых вещей. Среди зумеров этот показатель достигает 58% — движение осознанного потребления и охоты за уникальными товарами играет свою роль. Российский рынок движется в том же направлении: по данным Авито, объем отечественного рынка fashion-ресейла сегодня составляет около 250 млрд рублей, а среди пользователей 16–24 лет готовность приобретать одежду на вторичном рынке достигает 40%.

Наиболее популярными категориями для продажи на Авито остаются одежда и аксессуары, товары для хобби, смартфоны и другая электроника. Кроме того, высокий потенциал сохраняет категория детских товаров. Так, согласно исследованию Авито, 45% россиян готовы приобретать на вторичном рынке детскую одежду и игрушки. Помимо экономии, ключевым фактором здесь выступает временный характер использования таких вещей: дети быстро вырастают из одежды, а игрушки теряют актуальность по мере взросления ребенка.

Электроника также остается одним из самых востребованных сегментов. Около 40% россиян готовы покупать бывшие в употреблении устройства, а среди молодежи этот показатель значительно выше. Смартфоны готовы приобретать на ресейле 55% молодых пользователей, компьютеры — 49%. Основными мотивами становятся доступ к более производительной технике и отсутствие необходимости переплачивать за новый товар при сопоставимом качестве.