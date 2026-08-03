16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Почта России отчиталась о работе сервиса "Почта Бизнес" в 2026 году

Читали: 16

Ежемесячно к сервисам Почты России подключаются до 4 000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2 000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Сегодня услугами компании уже активно пользуются более 200 000 владельцев бизнеса.

Фото: предоставлено Почтой России

Платформа "Почта.Бизнес" предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. Именно такие предприниматели составляют около 90% ее аудитории. Сервис позволяет владельцам бизнеса управлять почтовыми и логистическими услугами онлайн: оформлять отправку документов, корреспонденции, товаров и крупных грузов, а также контролировать связанные с доставкой операции.

Потенциальный клиент может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету.

Сейчас подключение новых бизнес-клиентов полностью перевели в онлайн-формат: 100% новых клиентов присоединяются к сервису через цифровую оферту, которая объединяет более 120 услуг Почты России в одном договоре. Это позволило уйти от модели, когда для использования отдельных сервисов предпринимателям требовалось заключать несколько бумажных договоров — по договору на каждую услугу.

После регистрации клиент может быстро пополнить счет через Систему быстрых платежей, оформить посылку или письмо, а затем передать отправление в почтовое отделение. Управлять услугами можно не только с компьютера через сайт, но и со смартфона через мобильное приложение "Почта.Бизнес".

"Мы понимаем, что знакомство с новой компанией и ее услугами требует времени и даже определенных навыков. Поэтому нам важно сделать наши сервисы интуитивно понятными еще до того, как предприниматель станет клиентом Почты России. Наша задача — подробно объяснить, как работать с платформой, и быть рядом с клиентом, чтобы подстраховать его в случае чего", — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. 

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка, 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

Версия для печати

В России и мире

Почта России отчиталась о работе сервиса "Почта Бизнес" в 2026 году

Ежемесячно к сервисам Почты России подключаются до 4 000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2 000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Сегодня услугами компании уже активно пользуются более 200 000 владельцев бизнеса.

"Статус учителя — не слова": Живайкин призывает педагогов на августовках собрать предложения в Народную программу

Президент Владимир Путин на съезде "Единой России" отдельно подчеркнул: особый статус учителя должен быть не формальностью, а подкрепляться реальной поддержкой и возможностями для профессионального роста. На этом фоне депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин предложил простое решение: собрать конкретные инициативы от учителей прямо на августовских педсовещаниях.

Культура и стиль

Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

Лета много не бывает, но время не остановить. Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет премьеры кино и сериалов, которые скрасят удлиняющиеся вечера последнего летнего месяца. И пусть <a href="https://wink.ru/series/kholod-year-2026" target="_blank">"Холод"</a> (18+) останется только на экране — весь август по четвергам продолжат выходить новые эпизоды сериала, в котором беспощадным возмездием в духе графа Монте-Кристо занимается наша современница.

Юлия Снигирь передала эстафету мужу: главную роль в продолжении франшизы "Фишер" сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы "Фишер" для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-4-year-2023" target="_blank">"Фишер. Черный проспект"</a> (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Люди

В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело

Олег Моцарь, занимавший пост главы Поисково-спасательной службы Самарской области, подозревается уже в третьем эпизоде преступной деятельности. Возбуждено третье уголовное дело о превышении полномочий, а сам он находится в СИЗО.

Кошелек

Живайкин: "Цены на продукты будут проверять по всей цепочке — от поставщика до кассы"

В Госдуме рассматривают законопроект, предложенный "Единой Россией" о мониторинге за ценами на продукты не только в магазине, но и по всей цепочке — от поставщика до кассы. Чтобы в момент резкого подорожания было понятно, где именно цена "поехала" вверх и кто её разогнал.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она