"Рыцари Сорока Островов" опустили меч: Wink объявляет о завершении съемок фантастического сериала

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный, но жестокий минус — непрекращающаяся война всех против всех.

Андрей Золотарев, продюсер:

"Задача была — максимально приблизиться к нереальному, но очень манкому миру, который придумал Сергей Лукьяненко. Но сценарий и книга — все-таки разные вещи, и мы позволили себе сделать историю "по мотивам". "Рыцари Сорока Островов" — о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором".

Егор Чичканов, режиссер-постановщик:

"Было очень интересно окунуться и попробовать рассказать эту историю. У нас в центре сюжета подростки, и это круто — я получал удовольствие от работы с ними, заряжался энергией. Ребята были готовы на эксперименты, на сложные постановочные сцены и трюки. В книге есть отличные идеи, и вся команда старалась эти идеи развить, усилить, подсветить. Мне кажется, с визуальной точки зрения такого на наших экранах еще никогда не видели".

Алена Акимова, продюсер:

"Тема взросления, дружбы и цены решений не устаревает. Меняются эпохи и технологии — неизменным остается вопрос, кто ты и кем ты становишься, когда на тебя влияют внешние обстоятельства? Мы попробовали задуматься — есть ли возраст у дружбы или у взросления? По нашим ощущениям, человек взрослеет всю жизнь, независимо от возраста. Поэтому мы очень надеемся, что эта история понравится и подростку, и человеку с большим жизненным опытом — и наша аудитория окажется максимально широкой".

За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу "НМГ Студии" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Балет" и другие).

"Рыцари Сорока Островов" (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов. Уже дебют писателя был удостоен премии "Меч Руматы" как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста.