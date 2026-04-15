"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В главных ролях снялись Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Также в проекте заняты Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита и другие актеры. Режиссер — Михаил Кабанов.

По сюжету новых серий советские войска готовятся к наступательной Люблин-Брестской операции по освобождению Западной Белоруссии и Восточной Польши. Чтобы остановить наступление, фашисты впервые готовы применить биологическое оружие. Офицерам Лаврову и Семенову нужно совершить невозможное, чтобы разрушить их смертоносные планы.

Михаил Кабанов, режиссер:

"Новелла "Операция "Цербер" отчасти навеяна событиями, связанными с "Отрядом 731". Это специальный японский отряд, который проводил страшные эксперименты над людьми и занимался исследованиями биологического оружия. Часть съемок этой новеллы проходили в лес, отдельно была построена декорация лаборатории".

Владислав Котлярский, актер:

"Мне нравится, что в нашем сериале есть не только детективный сюжет, погони, драки и перестрелки. Мы затрагиваем и глубокие личные истории героев, их переживания, любовь, трагедии, показываем внутренний свет, даем надежду. Это всегда важно и ценно. У проекта оказалось много поклонников даже среди актеров, с которыми я вместе играю спектакли, что меня приятно удивило, и они с нетерпением ждут выхода новых серий".

Съемки проекта проходили в Москве, Московской области, а также в Костроме и Кинопарке "Москино".

О новелле "Операция "Цербер"" ("СМЕРШ 4")

Производство: "РЕН ТВ", "Звезда", Wink, Star Media

Режиссер-постановщик: Михаил Кабанов

Оператор-постановщик: Алексей Морозов

Автор сценария: Артемий Королев

Генеральные продюсеры: Андрей Анохин, Анатолий Тупицын, Алексей Пиманов, Владимир Тюлин

Продюсеры РЕН ТВ: Владимир Филимонов, Алексей Анисимов

Продюсеры телеканала "Звезда": Александр Орлов, Борис Яновский

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Художник-постановщик: Александр Егоров

Художник по костюмам: Бэлла Амаглобели

Художник по гриму: Алексей Шевченко

В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита, Михаил Лукашев, Алексей Савченко, Денис Константинов, Степан Константинов, Николай Герман, Сергей Куликов, Валерий Сторожик, Иван Лакшин и другие.