Авито: купить автомобиль у частного продавца можно по целевому кредиту

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Пользователь Авито может получить целевой кредит на покупку автомобиля с пробегом у частного продавца. Такое бесшовное встраивание финансовой услуги позволяет решить все задачи внутри платформы: выбор машины, проверка ее истории, финансирование покупки, обслуживание и последующую продажу — для продавца это означает выход на более широкую аудиторию покупателей и повышает шансы быстрой и безопасной сделки.

Кредит оформляется под конкретную машину из объявления от собственника и не привязан к одному банку: покупатель сравнивает предложения нескольких банков-партнеров и выбирает подходящее. До сделки проверяются все участники и автомобиль, а при завершении сделки продавец получает деньги на свою банковскую карту.

Первым партнёром Авито в развитии целевых кредитов стал МТС Банк, вскоре пользователям также будут доступны предложения Банка Уралсиб. До конца 2026 года к сервису планируется подключить ещё четыре банка. Целевой автокредит доступен в мобильном приложении жителям восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Запуск стал возможен после получения АО "Авито Финанс", входящим в Группу Авито, статуса оператора финансовой платформы: Банк России включил компанию в соответствующий реестр 27 марта 2025 года. Статус ОФП позволяет "Авито Финанс" встраивать финансовые продукты партнеров в сценарии покупок — чтобы пользователь мог оформить кредит или другой финансовый продукт прямо в процессе сделки, не покидая периметр Авито.

"На рынке авто с пробегом долго не хватало понятного кредитного решения для сделок между частными пользователями. Вместе с банками-партнёрами мы фактически формируем новый рынок — целевой автокредит при покупке у частного продавца. На Авито пользователь уже выбрал автомобиль и договорился с продавцом — значит, финансовое предложение должно появляться именно в этот момент. Для банков это доступ к клиентам с уже сформированной потребностью, а для пользователя — возможность получить финансирование без отдельного похода в банк. Так кредит становится частью реальной покупки", — отметила Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.

Рынок автомобилей с пробегом является одним из крупнейших сегментов авторынка. По данным аналитического агентства "Автостат", в 2025 году в России было продано 6,24 млн легковых автомобилей с пробегом — на 3,3% больше, чем годом ранее, и это максимум почти за 20 лет. По итогам первых четырех месяцев 2026 года спрос на вторичном рынке вырос более чем на 10%, а в апреле — сразу на 18% год к году. По оценке Авито, к 2031 году более 1 млн автомобилей в год будут куплены с использованием автокредитов у частных продавцов.

"Почти каждый второй покупатель (45%) меняет автомобиль вынужденно: машина устарела, требует дорогого ремонта или набрала слишком большой пробег. В такой ситуации кредит часто становится единственным способом покупки другого авто. Рынок целевого автокредитования при покупке "частник — частнику" практически не развит при огромном спросе: сейчас в сегменте 4,6 млн реальных покупателей, и 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков — не уходя с Авито. И это работает, даже если вы не являетесь клиентом этих банков: платформа значительно расширяет выбор и убирает неопределённость — одобрят ли кредит, на каких условиях и сколько времени это займёт", — отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

Как работает целевой кредит

Сделка проходит в несколько этапов: покупатель находит автомобиль на Авито, видит предложение оформить кредит в карточке объявления, проходит идентификацию через банковский ID, заполняет заявку и в течение нескольких минут получает кредитное предложение от банков-партнеров.

Банк получает данные о параметрах конкретной покупки — автомобиле, цене и документах — и оценивает покупателя по собственным процедурам. Это помогает формировать индивидуальные условия для клиента.

Авито совместно с партнерами предоставляет сервис по оформлению кредита и помощи с документами на сделке. Покупатель может проверить историю автомобиля через Автотеку, а на этапе личной встречи выездной специалист Авито сверяет автомобиль и документы, помогает с договором купли-продажи и подтверждением сделки в приложении. Продавцу не нужно открывать счёт в банке-кредиторе: после подтверждения сделки деньги сразу поступают на карту.

В настоящее время один из способов купить автомобиль с пробегом в кредит — оформить потребительский кредит. Его средняя сумма составляет около 500 тыс. рублей, тогда как средний размер целевого автокредита — порядка 1,2 млн рублей. Это позволяет финансировать более крупную покупку. Ставка по целевому автокредиту в среднем на 5–7 п. п. ниже ставки потребительского кредита — в зависимости от банка. Комиссия за оформление сделки для покупателя и продавца отсутствует. Вся процедура покупки авто занимает от трёх дней, из которых 48 часов — обязательный период охлаждения.

