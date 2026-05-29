Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

Весь июнь будут выходить новые серии криминального триллера "После Фишера. Инквизитор" (18+), в котором на поиски алтайского маньяка отправились Александр Петров и Юлия Снигирь, важную роль в истории с мистическим налетом сыграла также девочка-маугли в исполнении Полины Гухман. В другом сериале линейки Wink Originals Полина Гухман предстает в совершенно другом образе — талантливой юной спортсменки со сложной судьбой в первом российском сериале о большом теннисе. 18 июня она в последний раз выйдет на корт в проекте "Первая ракетка" (18+) — в этот день выйдет заключительный эпизод энергичной спортивной драмы, где роль тренера сыграл Данила Козловский.

Военно-историческая драма "Семь верст до рассвета" (18+) рассказывает историю самого возрастного Героя Советского Союза времен Великой Отечественной войны Матвея Кузьмина (Фёдор Добронравов). Псковского крестьянина в период оккупации немецкие захватчики попросили довести до места операции против советских войск. Путь был длинным и закончился совсем не так, как мечтали фашисты. В основе фильма — рассказ классика советской литературы Бориса Полевого. Также в проекте снимались Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко, Наталья Суркова и другие.

Психологическая драма "Кукла" (18+) — режиссерский дебют известного актера Егора Бероева. У Нади впереди была вся жизнь, но череда трагических событий перевернула все: в один день она потеряла отца и убила жениха, узнав о его измене. В колонии она провела шесть лет и родила там дочку, которую тут же отняли. После освобождения Надя отправляется на поиски девочки. Главную роль исполняет балерина и дебютантка Анна Панкратова.

Еще один триллер-детектив в коктейль премьер поступил из Франции. В фильме "Стервятники" (18+) сталкиваются жестокость преступника и моральные дилеммы. Журналист Самуэль и его дочь Ава начинают освещать жестокое убийство девушки — жертву облили кислотой. Шокированные преступлением, они проводят собственное расследование и обнаруживают тревожные совпадения с делом прошлых лет и сами оказываются в зоне внимания законспирированной группы.

Подростковая мелодрама "Твое сердце будет разбито" (16+) — экранизация популярного романа Анны Джейн. Старшеклассница Полина пытается спастись от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притвориться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе игры у пары появляются настоящие чувства, но далеко не всем в семье и среди одноклассников это по душе. В картине режиссера Михаила Вайнберга главные роли исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.

Действие приключенческого фильма по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" (12+) разворачивается в наши дни. Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из северной столицы в приграничный поселок Белгородской области, чтобы успеть увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным "Тимур" и его командой — подростками-волонтерами. Новые друзья перевернут представления Жени о жизни. В фильме снимались Алексей Онежен, МАЙВЛ, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Александр Дьяченко, Алина Ланина и другие. Музыку к фильму написал Денис Майданов, он также появится в фильме в небольшом камео.

В смузи для детей попала экранизация знакомого всем с детства цикла повестей Софьи Прокофьевой. "Приключения желтого чемоданчика" (6+) — это удивительная история о докторе с волшебным чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость. Родители обращаются к чудесному доктору, чтобы "вылечить" затворника Петю, которого не выгнать на улицу и у которого нет друзей. Однако желтый чемоданчик похищен… Режиссером картины выступил Денис Гуляр, а роли исполнили Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински, Феодор Кирсанов и другие.

Продлит волшебное послевкусие приключенческий мультфильм "Зачарованное королевство" (6+). Главные герои — брат и сестра Эльфи и Элиз из Англии — переносятся в удивительную страну Иногда, где исполняются желания. Ребят ждет множество похождений и испытаний в стране, где время бежит очень быстро, и им обязательно нужно подгадать момент, чтобы успеть вернуться домой к любимому празднику — Рождеству.

Традиционно в Wink можно будет посмотреть или пересмотреть любимые телесериалы. Во втором сезоне детектива "Закон тайги" (16+) от "Пятого канала" главного героя в исполнении Александра Дьяченко ждут новые опасные расследования и испытания в приграничной глубинке. В новом сезоне Устюжанин возвращается на службу в контрразведку. Руководство предлагает ему оставить работу "в поле" и занять должность в штаб-квартире. Герою предстоит сделать выбор: карьера и благополучие или родной поселок и старая дружба.

Поклонников ждут новые эпизоды любимого комедийного сериала ТНТ "СашаТаня" (16+) В десятом сезоне герои Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна продолжают сталкиваться и искать выход из самых неожиданных ситуаций. Привычная жизнь окончательно выходит из-под контроля — сын взрослеет и ищет себя, а тут еще ремонт, кредиты, проблемы на работе и постоянная нехватка времени. Все это превращает жизнь семьи Сергеевых в череду недоразумений.