16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Лучших земских почтальонов России поздравили в Москве

Читали: 5

В Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса "Земский почтальон — 2026", организованного партией "Единая Россия" совместно с Почтой России.

Фото: предоставлено Почтой России

Торжественное мероприятие прошло в Национальном центре "Россия". Почтальоны представили свои регионы от Калининградской области до Приморского края и приняли участие в финальных испытаниях.

В этом году звание "Лучшего земского почтальона России — 2026" и денежный приз в размере 250 000 рублей присудили Ольге Калмыковой из Ставропольского края.

По результатам голосования на официальной странице Почты России "Народным почтальоном" и обладателем приза в размере 150 000 рублей объявлена Татьяна Паллина из Волгоградской области. Всего проголосовало около 83 000 человек, победительницу выбрали более 20% из них.

Кроме того, были объявлены победители в следующих специальных номинациях:

  • Номинация "Сохраняя село": Анна Кульнева, Тульская область.
  • Номинация "Почта и родительский подвиг": Вера Чуева, Белгородская область.
  • Номинация "Преданность делу": Светлана Саркисян, Калининградская область.
  • Номинация "Будущее почты": Мария Секлецова, Пермский край.
  • Номинация "Почтовый герой": Анна Ротань, Донецкая Народная Республика.

"Почтальон — профессия как будто рядовая, у всех на слуху, но одновременно незаменимая и подчас героическая. Почтовое дело — настоящее служение. Работа почтальона — как труд медика или военного, она требует не только высоких профессиональных, но и личностных качеств. Твёрдость характера, обязательность, ответственность и, больше всего, любовь к людям, которые верят и ждут писем, посылок, выплат, газет и продуктов. Конкурс — замечательная возможность показать нашим почтальонам, как мы уважаем и ценим их, а также выразить нашу огромную благодарность", — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

"Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населённых пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с "большой землёй" — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь ещё и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несёте на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы всё задуманное получалось", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

В конкурсе принимают участие почтальоны с опытом работы от одного года, трудящиеся в населённых пунктах с числом жителей до 50 000 человек. Всего на конкурс поступило более 3 000 заявок, что говорит о высоком интересе к профессии и значимости роли почтальона в сельской местности.

Конкурс "Земский почтальон" впервые прошёл в 2025 г. Он организован федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село" при поддержке Почты России и федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России. 

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает около 2,3 млрд бумажных отправлений и обрабатывает около 200 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

Версия для печати

В России и мире

Свыше 134 тыс. видеокамер "Ростелекома" и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ

Спрос на специалистов, которые умеют не только видеть, но и показывать, сегодня зашкаливает. Эксперты уверены, что за такими профессионалами будущее. О том, как из вчерашних школьников в ПГУТИ растят настоящую армию цифровых героев, рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ, кандидат экономических наук Ольга Черных.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она