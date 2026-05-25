Эксперты Авито примут участие в онлайн-марафоне "Мой бизнес — моё будущее"

26 мая в День российского предпринимательства Минэкономразвития России и Национальное агентство "Мой бизнес" проведут масштабный онлайн-марафон "Мой бизнес — моё будущее". Представители Авито также примут участие в образовательном мероприятии, где расскажут об особенностях ведения бизнеса на платформе и представят полный бизнес-путь — от поиска команды до оптимизации продаж.

Старт марафона — в 10:00 по московскому времени, продолжительность — 10 часов. Главная тема этого года — адаптация бизнеса к новым условиям. Разговор будет полезен и начинающим предпринимателям, и тем, кто уже масштабирует своё дело.

Авито ведет системную работу по поддержке малого и среднего предпринимательства в России. В частности, действует совместная программа с Минэкономразвития РФ, благодаря которой предприниматели могут получить дополнительные бонусы на продвижение. Кроме того, эксперты платформы активно участвуют в инициативах центров "Мой бизнес", включая образовательный трек по женскому предпринимательству и другие профильные проекты.

"Сегодня успешная адаптация и развитие бизнеса во многом зависят от умения использовать современные инструменты. Одно из главных преимуществ Авито для малого и среднего бизнеса — минимальный порог входа. Сервис можно сразу использовать как единую точку роста: нанимать команду через Авито Работу, привлекать клиентов через Авито Услуги и продвигаться через Авито Рекламу. Все это работает в связке, без необходимости собирать инструменты по разным платформам. На марафоне поговорим о том, как интегрировать возможности Авито в конкретные бизнес-задачи и продолжать расти, даже когда внешние условия меняются", — сообщил старший управляющий директор Авито Артём Кумпель.

На площадке марафона выступят эксперты федерального уровня: руководители ведущих российских компаний, представители образовательных проектов, лидеры отраслей, общественные деятели. Среди них — член экспертного совета АУРЭК Алексей Никонов, математик, маркетолог и бизнес-тренер Максим Поташев и другие.

"В прошлом году наш образовательный эфир собрал более 500 тыс. просмотров. Наибольший интерес вызвали лекции о том, как больше продавать, вести переговоры и развивать бизнес в стремительно меняющемся мире. Поскольку марафон носит практико-ориентированный характер, в этом году мы сосредоточимся на адаптации: как МСП гибко реагировать на рыночные колебания, технологические инновации, законодательные изменения и какие программы поддержки использовать. Чтобы предприниматели из разных регионов могли обменяться опытом, мы проведём прямые включения и расскажем о локальных кейсах", — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Спикеры дадут практические рекомендации, как перестроить процессы, сохранить конкурентоспособность и достичь стратегических целей. В центре дискуссий — партнёрство с цифровыми платформами, технологии искусственного интеллекта, трансформация рынка труда и креативные инструменты для решения бизнес-задач.

География марафона — вся страна: от Калининграда до Владивостока. Запланированы прямые включения из региональных информационных центров ТАСС. В эфир выйдут интервью с ведущими представителями локального делового сообщества — теми, кто сегодня задаёт тон и формирует предпринимательскую повестку на местах.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером Минэкономразвития России в работе по повышению информированности предпринимательского сообщества о ключевых событиях и тенденциях в сфере бизнеса, с которым запущено деловое вещание "Индекс дела" для "Мой бизнес". Сегодня онлайн-трансляции охватывают 45 регионов страны, а экономические новости выходят в эфир более 80 раз в сутки. Круглосуточный формат нового канала позволяет предпринимателям в любой точке России своевременно получать актуальную информацию, аналитические материалы. Сетка вещания выстроена с учетом всех часовых поясов страны, обеспечивает равный доступ к контенту для аудитории по всей России. Кроме того, ТАСС неоднократно поддерживал отдельные образовательные инициативы Минэкономразвития России — в частности, редакция выступила информационным партнером онлайн-марафона "Мой бизнес. Креативный код. Россия".

"ТАСС считает своей важнейшей задачей обеспечить деловое сообщество страны оперативной верифицированной информацией о мерах господдержки и ключевых событиях в экономике. Мы не просто доносим федеральную повестку, но и делаем ее практическим инструментом для развития бизнеса в каждом регионе. Это дает возможность миллионам предпринимателей принимать эффективные управленческие решения, что в свою очередь повышает доверие бизнес-сообщества к государству", — отметил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

В рамках марафона также состоится презентация национальной программы развития производственного и креативного малого и среднего бизнеса — нового мегапроекта Минэкономразвития России "Креативный код. Россия".

Подробная информация и регистрация — на сайте бизнесмарафон.рф.

Зарегистрировавшимся участникам на почту будут направлены ссылки на трансляцию и полезные материалы от спикеров.

Авито Работа запустила новый аналитический инструмент "Мониторинг рынка труда", благодаря которому работодатели в режиме онлайн могут узнать свежие тренды и динамику в отраслях и профессиях. Инструмент в режиме реального времени помогает анализировать три основных показателя рынка труда, каждый из которых раскрывает ряд параметров в отрасли или профессии, а также позволяет объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на изменения.

На отраслевой конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая прошла 18–19 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников рассказал о том, как меняется рынок трубной продукции и представил подход компании к работе с малым и средним бизнесом в эпоху трансформации отрасли.

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы "Первая ракетка" (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Спрос на специалистов, которые умеют не только видеть, но и показывать, сегодня зашкаливает. Эксперты уверены, что за такими профессионалами будущее. О том, как из вчерашних школьников в ПГУТИ растят настоящую армию цифровых героев, рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ, кандидат экономических наук Ольга Черных.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

