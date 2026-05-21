Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито приглашает на программу стажировки для начинающих аналитиков

Технологическая платформа Авито открыла набор на Avito Analyst Bootcamp — годовую программу стажировки для начинающих аналитиков. Участники смогут развивать навыки в продуктовой аналитике и BI-разработке, работать с большими данными и решать прикладные задачи вместе с командами Авито. В результате прохождения программы стажеры смогут вырасти до уровня миддл-специалиста всего за 1 год.

Сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 4 июня. Подать заявку могут кандидаты, которые:

  • владеют базовыми знаниями SQL и Python;
  • готовы работать от 30 часов в неделю удаленно или в одном из пяти офисов Авито;
  • учатся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 3–5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или IT-специальности.

На протяжении всего буткемпа учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в комьюнити стажеров. Важно, что присоединиться к буткемпу можно как очно, так и дистанционно — участвовать могут кандидаты из любого региона страны. У стажёров с лучшими результатами будет возможность продолжить работу в Авито.

Отбор в программу пройдет в несколько этапов. До 4 июня нужно заполнить заявку и отправить резюме. Затем кандидатов ждет тест и видеоинтервью. После этого состоятся два собеседования: одно с аналитиком или BI-разработчиком, второе — с руководителем и HR. На время стажировки участникам также будут доступны дополнительные курсы и обучающие материалы, чтобы системно прокачать навыки и знания в смежных областях.

Запуск буткемпа стал очередным этапом в развитии образовательных и карьерных программ Авито для молодых IT-специалистов. Компания активно усиливает аналитические команды, которые помогают развивать продукты платформы, улучшать пользовательский опыт и принимать решения на основе данных.

"Аналитика в Авито играет важную роль в развитии продуктов, улучшении пользовательского опыта и принятии бизнес-решений. Именно поэтому для нас важно не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать им прозрачный и понятный трек развития: работу с реальными задачами, поддержку наставников, обучение и профессиональное сообщество. Благодаря буткемпу участники могут быстро погрузиться в практику и за год значительно прокачать свои навыки в продуктовой аналитике или BI-разработке до уровня миддл-специалиста, " — отметила Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью компании "Авито". 

"Северсталь Сеть": опора для трубного бизнеса

На отраслевой конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая прошла 18–19 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников рассказал о том, как меняется рынок трубной продукции и представил подход компании к работе с малым и средним бизнесом в эпоху трансформации отрасли.

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS подписали меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве в области промышленной роботизации

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS — официальный представитель LE Robotics Co., Ltd. в России — подписали Меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве на площадке "Технофорума" международной выставки "Металлообработка". Соглашение направлено на совместную разработку и промышленное внедрение роботизированных решений нового поколения для строительной и металлообрабатывающей отраслей.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

