В Самаре стали чаще интересоваться оборудованием для бизнеса "с пробегом"

В первом квартале 2026 года спрос на оборудование "с пробегом" в Самаре достиг 56%, тогда как годом ранее на этот сегмент приходилось 50%. Доля нового оборудования при этом составила 44%. Драйвером роста спроса в б/у-сегменте стало телекоммуникационное оборудование, а в новом — оборудование для автобизнеса. Специалисты Авито проанализировали динамику спроса и предложения в новом и бывшем в эксплуатации оборудовании для бизнеса в Самаре.

Заметнее всего в сегменте бывшего в эксплуатации спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (х3 раза), оборудование для салонов красоты (+62%) и оборудование для автобизнеса (+23%). В объеме предложения наибольший прирост также зафиксирован в телекоммуникационном оборудовании (+63%) и оборудовании для салонов красоты (+3%). В новом оборудовании спрос вырос на оборудование для автобизнеса (+23%) и пищевое оборудование (+16%).

"Уникальность нашей площадки заключается в том, что бизнес и закупщики могут подобрать оптимальные для себя по цене и качеству варианты оборудования среди более чем 700 подвидов как в новом, так и в б/у-сегменте. При этом покупатель всегда может проконсультироваться с продавцом и решить для себя, что ему подойдет лучше всего, и где можно сэкономить без потери качества, а где лучше сделать выбор в пользу нового варианта", — прокомментировал Борис Мирский, руководитель направления "Оборудование для бизнеса".

По доле спроса в общем сегменте оборудования лидируют промышленное оборудование (26%), пищевое (20%), торговое (18%), оборудование для логистики и склада (9%) и оборудование для салонов красоты (9%).

По объему предложения топ-5 распределился следующим образом: промышленное оборудование (33%), торговое (27%), пищевое (13%), оборудование для салонов красоты (13%) и оборудование для логистики и склада (10%).

