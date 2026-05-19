16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Авито Спецтехника назвали наиболее популярные виды арендованных машин

Читали: 10

В первом квартале 2026 года наиболее востребованными видами спецтехники, взятой в аренду, стали пять категорий: коммунальная (доля 27,8%, +6,6 п. п. за год), подъемная (25,6%, −12,8 п. п.) и дорожно-строительная техника (16%, +4,4 п. п.). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%). На эти пять категорий приходится 86% внимания аудитории. Аналитики Авито Спецтехники изучили структуру спроса на аренду спецтехники, а также выявили ключевые тренды рынка.

В сегменте коммунальной техники самыми востребованными стали ассенизаторы — на них пришлось 66% контактов (на 10 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте тракторы — ими интересовался каждый пятый пользователь (+11,7 п. п.).

"В 2025–2026 годах на рынке происходит перераспределение спроса. Во-первых, сокращаются закупки новой техники, увеличивается срок ее эксплуатации, а также растет доля техники с наработкой. Во-вторых, увеличивается спрос на аренду, как альтернативу покупке. На Авито это подтверждается растущей популярностью категорий, которые нужны бизнесу здесь и сейчас: коммунальная техника, дорожно-строительные машины, погрузчики. Для заказчика аренда — способ не замораживать деньги в покупке и быстро закрыть потребность клиента. Для владельца парка — возможность дозагрузить технику. Поэтому мы видим не просто рост интереса к аренде, а более зрелое поведение рынка: техника выбирается под конкретную задачу, срок и экономику конкретного проекта"— комментирует Антон Найдич, руководитель бизнес-направления "Аренда спецтехники" в Авито.

В категории подъемной техники внимание аудитории сконцентрировано на краново-манипуляторных установках (КМУ) — 53% (на 4,2 п. п. меньше, чем годом ранее). Еще 23% приходится на автокраны (-0,7 п. п.) и почти 21% (+5,3 п. п.) — на автовышки.

Лидером в сегменте дорожно-строительной техники остается экскаватор-погрузчик: его доля достигла 89% (+10,4 п. п.). На бульдозеры приходится меньше 4% пользовательского интереса.

В сегменте землеройной техники основной интерес приходится на фронтальные погрузчики (44,1% внимания аудитории, вдвое больше, чем год назад), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%).

Основной интерес пользователей в сегменте аренды техники для погрузочно-разгрузочных работ сосредоточился на мини-погрузчиках — на них приходится 68% внимания внутри сегмента. Также востребованными остаются вилочные погрузчики, доля которых составила 16%.

В целом же на платформе для аренды доступны следующие виды грузовой и специализированной техники: грузовые автомобили, дорожно-строительные машины, землеройная и коммунальная техника, навесное оборудование, погрузчики, подъёмники, прицепы и сельхозтехника.

Версия для печати

В России и мире

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она