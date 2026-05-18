16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Открытие летнего сезона по спидвею в городе Тольятти

Авторы: Читали: 4

14 мая в городе Тольятти состоялось открытие летнего сезона по спидвею. На этап личного первенства среди юниоров приехали спортсмены из разных команд со всей страны, на треке за победу боролись спортсмены из Новосибирска, Балаково, Башкирии, Владивостока и, конечно же, гонщики Тольяттинской Мега-Лады.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В составе юниорской команды от спортивного клуба "Мега-лада" участие принимали: Матвей Корабельщиков, Илья Карпов, Артем Ильин и Никита Требунских.

Илья Карпов с первых заездов показал, насколько продуктивной была его подготовка к этому сезону, он победил в трёх заездах, а в последнем пришел вторым, досадно упустив победу на последнем круге, по итогам состязаний ему удалось занять второе место, что является отличным результатом для первого этапа в этом году.

Матвей Корабельщиков так же отметился неплохими результатами, все заезды провел на высоком уровне, бесстрашно проходя все виражи на максимальной скорости, но, к сожалению, в тройке лидеров оказаться не удалось из за досадной ошибки и дальнейшего технического схода в пятом заезде. Он стал пятым по итогам этого этапа.

Артем Ильин в первом заезде отличился 2 очками и хорошей борьбой, но, к сожалению, в 6-м заезде не справился с управлением и очень сильно упал, после чего на треке появились машина скорой помощи. К счастью спортсмен смог подняться и самостоятельно вернуться в технический парк. Но в 9-м заезде, снова допустив ошибку на вираже, он снова упал, на этот раз самостоятельно спортсмену покинуть трек не удалось, после падения он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Как сообщается, ему удалось обойтись без серьезных травм, и он отделался вывихом ключицы.

Первый этап личного первенства России по спидвею можно считать удачным для команды "Мега-Лада". Илья Карпов забрал серебряную медаль, а остальные юниоры получили очень важный опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшем в их профессиональной карьере.

Версия для печати

В России и мире

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она