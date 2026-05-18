Открытие летнего сезона по спидвею в городе Тольятти

В составе юниорской команды от спортивного клуба "Мега-лада" участие принимали: Матвей Корабельщиков, Илья Карпов, Артем Ильин и Никита Требунских.

Илья Карпов с первых заездов показал, насколько продуктивной была его подготовка к этому сезону, он победил в трёх заездах, а в последнем пришел вторым, досадно упустив победу на последнем круге, по итогам состязаний ему удалось занять второе место, что является отличным результатом для первого этапа в этом году.

Матвей Корабельщиков так же отметился неплохими результатами, все заезды провел на высоком уровне, бесстрашно проходя все виражи на максимальной скорости, но, к сожалению, в тройке лидеров оказаться не удалось из за досадной ошибки и дальнейшего технического схода в пятом заезде. Он стал пятым по итогам этого этапа.

Артем Ильин в первом заезде отличился 2 очками и хорошей борьбой, но, к сожалению, в 6-м заезде не справился с управлением и очень сильно упал, после чего на треке появились машина скорой помощи. К счастью спортсмен смог подняться и самостоятельно вернуться в технический парк. Но в 9-м заезде, снова допустив ошибку на вираже, он снова упал, на этот раз самостоятельно спортсмену покинуть трек не удалось, после падения он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Как сообщается, ему удалось обойтись без серьезных травм, и он отделался вывихом ключицы.

Первый этап личного первенства России по спидвею можно считать удачным для команды "Мега-Лада". Илья Карпов забрал серебряную медаль, а остальные юниоры получили очень важный опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшем в их профессиональной карьере.