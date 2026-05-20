Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Марина Федункив стала лицом новой рекламной кампании Авито для работодателей

Новая кампания Авито Работы "Звезда вам в помощь" показывает, что нанимать сотрудников можно просто и эффективно.

В рамках кампании запущен специальный лендинг, где предприниматели могут оставить заявку на участие в конкурсном отборе и перейти к размещению вакансии на ряд позиций для массового линейного или рабочего персонала. Обязательным условием является заполнение анкеты с коротким рассказом о своем бизнесе, который повышает шансы на победу.

Среди предпринимателей, разместивших вакансии, команда проекта выберет двух победителей, а актриса Марина Федункив выйдет к ним на работу на один день. История участия в конкурсе и съемки рабочего дня станут основой специального шоу о малом бизнесе.

Механика проекта встроена в привычный пользовательский путь: предприниматель переходит с лендинга в кабинет Авито Работы, размещает вакансию и взаимодействует с откликами. Команда проекта сопровождает процесс, отбирает заявки и организует участие, при этом сам сценарий подбора остается стандартным и не требует дополнительных действий со стороны работодателя.

Для микро- и малого бизнеса скорость подбора напрямую влияет на устойчивость операционных процессов: собственникам важно быстро закрывать вакансии, не отвлекаясь от развития компании и текущих задач.

Проект создан, чтобы поддержать предпринимателей и помочь локальным бизнесам получить дополнительное внимание аудитории, повысить узнаваемость и привлечь новых клиентов и соискателей за счет медийного охвата. Все пользователи, разместившие вакансии в период проведения кампании, также получат полезные материалы для упрощения найма сотрудников.

"Мы запустили эту кампанию, чтобы наглядно показать предпринимателям: подбор сотрудников не должен становиться барьером для развития бизнеса. Формат со "звездой на один день" — это понятная и яркая метафора возможностей платформы, где благодаря широкой аудитории можно быстро найти подходящего кандидата под конкретную задачу. Наша цель — снизить порог входа в найм и помочь собственникам тратить меньше времени на поиск сотрудников, сохраняя фокус на своем деле", — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы. 

