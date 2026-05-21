"Северсталь Сеть": опора для трубного бизнеса

На отраслевой конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая прошла 18–19 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников рассказал о том, как меняется рынок трубной продукции и представил подход компании к работе с малым и средним бизнесом в эпоху трансформации отрасли.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Российский рынок трубной продукции проходит через период глубокой перестройки. Переизбыток мощностей, снижение потребления и жёсткие финансовые условия делают традиционные модели снабжения всё менее устойчивыми, а любая ошибка в закупке быстрее отражается на экономике бизнеса. Для компаний малого и среднего бизнеса эти изменения особенно чувствительны: у них, как правило, меньше финансовый запас прочности, ограничен собственный складской ресурс и ниже возможность держать широкий трубный сортамент в наличии без давления на оборотный капитал. При этом именно региональные игроки лучше всего понимают локальный спрос, быстрее реагируют на запросы конечных клиентов и формируют устойчивость трубного рынка на местах. В этих условиях возрастает роль поставщика, который способен обеспечить не только доступ к продукции, но и устойчивость всей цепочки поставок.

Такой опорой для среднего и малого бизнеса готова выступить "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения в ноябре 2025 года "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП". Синергия ресурсов и возможностей производителя и экспертизы и гибкости трейдера позволила выстроить компанию, которая позволяет клиентам МСБ решать все задачи по металлопрокату, включая трубную продукцию, в "одном окне". Сегодня "Северсталь Сеть" включает 65 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тыс. квадратных метров. Такая инфраструктура обеспечивает быструю отгрузку, сокращает сроки доставки и логистические издержки, помогая региональным клиентам работать с более предсказуемым уровнем складских запасов.

После объединения ассортиментная матрица "Северсталь Сети" выросла до 10 000 наименований — от плоского до трубного и фасонного проката, включая продукцию с улучшенными свойствами и решения для различных отраслей. Складская программа выстраивается с учётом регионального спроса, что повышает доступность востребованного сортамента на ближайших площадках. Клиенты могут закупать металл небольшими партиями — под конкретный заказ или производственный план. Это помогает компаниям МСБ снижать нагрузку на оборотный капитал, избегать избыточных остатков и сохранять доступ к широкой линейке трубной продукции. При этом если задача клиента выходит за рамки стандартного сортамента, подключаются эксперты Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг": они помогают подобрать оптимальную марку стали и технологическое решение под конкретный проект, разрабатывают новые виды продукции и при необходимости выезжают на производственную площадку.

Для повышения эффективности работы с металлом компания развивает сеть сервисных металлоцентров по всей стране. Клиентам доступны резка малотоннажных партий, комплектация заказов, сортировка продукции под требования конкретного проекта, подготовка металла к дальнейшему использованию, а также поставка с учётом требований к транспортировке и хранению. Многоступенчатый контроль качества помогает обеспечить стабильность поставок и снизить операционные риски. Отдельное направление — финансовые решения, которые помогают компаниям МСБ управлять оборотным капиталом и проходить периоды повышенной волатильности. Взаимодействие с цифровыми сервисами ускоряет взаимодействие и позволяет оперативно закупить продукция с выгодами программы лояльности.

"Мы видим свою роль в том, чтобы стать для малого и среднего бизнеса стратегическим партнером, который через развитие сервисов, продуктов и решений повышает конкурентоспособность клиентов и создает условия для стабильного развития их бизнеса в любой рыночной ситуации", — подчеркнул директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников. 

