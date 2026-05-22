Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ

Спрос на специалистов, которые умеют не только видеть, но и показывать, сегодня зашкаливает. Эксперты уверены, что за такими профессионалами будущее. О том, как из вчерашних школьников в ПГУТИ растят настоящую армию цифровых героев, рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ, кандидат экономических наук Ольга Черных.

Фото: предоставлено Ольгой Черных

Превратить хаос информации в кристально чистую ясность, перевести со сложного языка данных на язык человеческого понимания, преобразовать сложное в элегантные истории, графики, картинки — это невероятно востребованные навыки в связи с необходимостью оперативно анализировать данные и быстро осмыслять факты и сведения. Поэтому выпускники ПГУТИ, вооруженные знаниями в области визуализации информации и цифрового дизайна — желанные соискатели во многих сферах деятельности.

Где искать прикладную информатику

Желание абитуриентов получить профессию, которая будет актуальна, востребована и хорошо оплачиваться еще долгие годы, приводит их к поиску направления "Прикладная информатика". Ольга Черных предостерегает ребят от неверного пути: по такому запросу отыскать не получится, ведь прикладная информатика глубоко проникает сразу в несколько направлений обучения в вузе. Преподаватель составила подробную карту, которая позволит четко следовать намеченной цели.

Так, например, стоит посмотреть курс "Инструменты анализа и визуализация больших данных", который преподается на бакалавриате в профилях "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов" и "Управление цифровыми инновациями", а также в магистратуре по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" в профиле "Информационные цифровые системы в управлении".

Также можно познакомиться с курсом "Цифровой дизайн, инфографика и визуализация данных в управлении", который изучается также на бакалавриате на направлении "Информационные цифровые системы в управлении".

И наконец, есть смысл заглянуть в программу курса "Инфографика, типографика и полиграфический дизайн" по направлению "Реклама и связи с общественностью".

"Таким образом, прикладная информатика — это достаточно глубокое и многогранное направление, которое охватывает несколько уровней высшего образования и дающее студентам ценные знания по цифровому дизайну, инфографике и визуализации данных", — констатирует Ольга Черных. 

Структура обучения и глубина знаний

Обучение прикладной информатике в ПГУТИ охватывает как теоретические, так и практические аспекты. По словам Ольги Черных, около 20-30% времени отводится на изучение основ визуального восприятия, принципов инфографики и анализа данных. Оставшиеся 70-80% посвящены практической работе: освоению инструментов, созданию инфографики и интерактивных дашбордов, а также анализу и критике реальных кейсов. Такой подход гарантирует получение глубоких и обширных знаний, ориентированных на смысловое понимание, а не просто на техническое исполнение.

Инфографика и визуализация — в чем отличия

Для непосвященных инфографика и визуализация данных выглядят как синонимы. Однако это не так. Инфографика похожа на фильм о путешествиях с завершенным понятным сюжетом, в котором воедино сливаются данные, текст и иллюстрации. Широкая аудитория получает определенные выводы автора, его обоснованное четкое мнение.

А вот визуализация данных, напротив, как документальный фильм без резюме.

Процесс или результат преобразования наборов чисел в график или диаграммы предназначен для самостоятельного глубокого анализа, обнаружения закономерностей и интерпретации.

"Кратко: инфографика — это история, визуализация — это инструмент анализа", — обобщает Ольга Черных.

Быстро, быстрее, еще быстрее!

Эпоха цифровизации диктует свои правила. Образно говоря, раньше можно было медленно ехать на машине, с остановками, внимательно оглядывать окрестности и записывать в блокнот анализ увиденного. А сейчас надо настолько быстро все схватывать, как будто летишь на ракете! И при этом охватить весь объем информации, ничто не должно уйти из вида. И в этом помогает прикладная информатика: если раньше необходимо было часами копаться в цифрах, то теперь щелк — и появилась яркая, понятная, запоминающаяся картинка.

"Ключевым драйвером этой трансформации стал взрывной рост объемов информации (Big Data), требующий ускоренного восприятия контента, — рассказывает Ольга Черных. — Развитие передовых технологий, включая искусственный интеллект и интерактивные форматы, также сыграло решающую роль. Автоматизация создания визуализаций, необходимость кросс-платформенной адаптивности (mobile-first), рост влияния интерактивности и стремление сделать сложные данные доступными и запоминающимися — все это формирует современный ландшафт данной дисциплины".

Востребованность у работодателей

Перспективы развития инфографики и визуализации данных тесно связаны с ростом объемов информации и потребностью в ее быстром восприятии. Поэтому на долгие годы вперед у специалистов, умеющих коммуницировать через визуальные образы, создавать удобные интерфейсы и представлять сложные данные, работы будет много.

"Направления, связанные с аналитикой и цифровизацией бизнес-процессов, являются одними из самых востребованных в 2025–2026 годах, демонстрируя четырехкратный рост интереса работодателей", — утверждает Ольга Черных. По ее мнению, подавляющее большинство компаний осознают критическую важность автоматизации для повышения эффективности, сокращения издержек и перехода к управлению на основе данных. Ключевые тренды, такие как растущий интерес к автоматизации, смещение фокуса на системную работу с данными, внедрение генеративного ИИ и сохраняющийся высокий спрос на бизнес-аналитиков, эту тенденцию подкрепляют. Основными драйверами преподаватель ПГУТИ считает снижение издержек, улучшение качества продукции, а также рост производительности и конкурентоспособности.

