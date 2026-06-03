Поехали по-новому. Высокопрочный прокат "Северстали" в колесных дисках KRONPRINZ меняет экономику перевозок

Первая новинка — легковесный бескамерный диск RZB15099OE 9,00×22,5 для седельных тягачей. Он выполнен из высокопрочной холодноформуемой стали Powerform 420, которая входит в линейку POWERS. Применение данной марки в сочетании с новыми дизайнерскими решениями по конструкции колеса позволили снизить массу колесного диска на 20%. Это дает возможность перевозчикам снизить расход топлива, увеличить полезную нагрузку на рейс и продлить срок службы ходовой части и шин. Таким образом, одно техническое решение даёт сразу несколько экономических выгод для бизнеса. Новые модели были представлены вниманию участников выставки не только на стенде компании, но и на седельном тягаче серии К5 — КАМАЗ-65659. Данный колесный диск также широко применяется ведущими производителями автобусов на рынке РФ и СНГ.

Второе решение для сегмента прицепной техники "Аккурайд Уилз Руссиа" — облегченный колесный диск RZB36606OE 22,5×11,75 с нулевым вылетом. Он изготовлен из высокопрочного проката S355MC. Новая геометрия обода в сочетании с прочностными характеристиками стали позволила уменьшить массу диска в среднем на 8 кг по сравнению с аналогами и увеличить номинальную нагрузку на 10% (до 5 500 кг) на колесо. Это обеспечивает перевозчикам дополнительный резерв по полезной нагрузке. На выставке модель можно было увидеть на новом четырехосном полуприцепе НЕФАЗ — 95094.

Серийное производство колесных дисков организовано на российском заводе в г. Заинск, Республика Татарстан, с использованием запатентованной технологии третьего поколения DCW G3, которая обеспечивает совместимость с существующим парком техники.

"Наши высокопрочные стали, в том числе из линейки POWERS, вместе с изменением конструкции в производстве колёсных дисков позволяют одновременно решать две задачи, которые раньше считались взаимоисключающими: снижать массу изделия и наращивать его несущую способность. Для наших партнёров это означает больше полезной нагрузки на тех же шасси и лучшую экономику каждого рейса, что напрямую повышает эффективность эксплуатации парка и конкурентоспособность их техники на рынке", — отметил директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгий Аргунов.

"За счёт применения сталей нового поколения — Powerform 420 и S355MC — в сочетании с оптимизированным функциональным дизайном нам удалось добиться принципиально новых характеристик колёсных дисков. Мы снизили толщину стенки без потери прочности, что привело к уменьшению массы неподрессоренных элементов. Это, в свою очередь, сокращает инерционные потери и сопротивление качению. В результате перевозчики получают сразу два ключевых преимущества: рост полезной нагрузки и снижение расхода топлива, что в комплексе повышает рентабельность автопарка", — подчеркнул коммерческий директор "Аккурайд Уилз Руссиа" Сергей Лютый.