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Авито Авто: в России существенно вырос спрос на "лошадей" под капотом

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По итогам первых четырех месяцев 2026 года в России зафиксирован рост спроса на автомобили мощностью от 201 до 250 л. с. — на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на автомобили мощностью до 100 л. с. вырос на 23,3%, на модели мощностью от 101 до 150 л. с. — на 21,1%, а на автомобили мощностью свыше 250 л. с. — на 3%.

В России обсуждают расширение сети автодорог с повышенным скоростным режимом: речь идет об отдельных участках федеральных трасс, где после реконструкции и установки освещения лимит может быть увеличен до 110 км/ч. В связи с этим эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей по итогам января-апреля 2026 года и оценили, как меняется интерес пользователей к автомобилям разной мощности.

По данным Авито Авто, в январе–апреле 2026 года самыми востребованными у пользователей стали новые автомобили мощностью от 101 до 150 л. с. — на них пришлось 45,1% пользовательского интереса. На втором месте оказались машины мощностью от 201 до 250 л. с. с долей 16,3%. Далее следуют модели мощностью до 100 л. с. (15,3%), от 151 до 200 л. с. (14,3%), а также автомобили мощностью свыше 250 л. с., на которые пришлось 9% интереса аудитории.

Среди отдельных моделей также заметна положительная динамика спроса. Так, в сегменте автомобилей мощностью до 100 л. с. наибольший рост показали LADA Niva Travel (+65,3%), LADA Niva Legend (+21,6%) и LADA Granta (+11,9%). Среди моделей мощностью от 101 до 150 л. с. в топ-3 по динамике вошли Belgee X50 (+112%), HAVAL M6 (+43%) и HAVAL Jolion (+9,5%). В сегменте от 151 до 200 л. с. быстрее всего рос спрос на HAVAL H3 (+43%), Geely Okavango (+41,2%) и Changan UNI-S (+15,4%), а среди автомобилей мощностью от 201 до 250 л. с. — на Geely Monjaro (+64,1%) и Chery Tiggo 9 (+42,4%).

В сегменте автомобилей мощностью до 100 л. с. лидерами по популярности стали LADA Granta, LADA Niva Travel и Niva Legend, а также LADA Iskra и модель Largus. Среди моделей мощностью от 101 до 150 л. с. чаще всего пользователи интересовались TENET T7, HAVAL Jolion, TENET T4, LADA Vesta и HAVAL M6. В сегменте от 151 до 200 л. с. в топ-5 вошли EXEED TXL, JAC JS6, TENET T8, Changan UNI-S и Toyota RAV4.

Среди более мощных моделей (от 201 до 250 л. с.) лидерами стали Geely Monjaro, EXEED RX, Evolute i-Space и Jetour T1. В сегменте свыше 250 л. с. наибольший интерес пришелся на Voyah Free, Evolute i-Space, EXEED Exlantix ET и Lynk & Co 900.

В структуре предложения чаще всего были представлены автомобили мощностью от 101 до 150 л. с. — на них пришлось 49% объявлений. При этом за год на платформе стали чаще встречаться более мощные автомобили. Так, доля моделей от 201 до 250 л. с. выросла на 2,5 п. п., до 15%, а автомобилей свыше 250 л. с. — на 1,9 п. п., до 7,2%. Доля моделей мощностью от 151 до 200 л. с. составила 15,4%, а до 100 л. с. — 13,4%.

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