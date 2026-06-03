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Роскошь как фейк: начались съемки сериала "Палево" с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским для Wink

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Стартовали съемки первого российского сериала о фейковой роскоши "Палево" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в криминальной драме исполнят Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие. Режиссером проекта стал Илья Аксенов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Ландыши", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Комбинация" и другие). Производством занимается INEY Productions по заказу "НМГ Студии".

"Палево" — история о мире подделок "лакшери", где за фасадом рублевской роскоши скрыты ложь, страх, одиночество и постоянные попытки казаться кем-то другим. А еще это миллиарды черного нала. Сериал рассказывает о людях, которые годами строят "идеальную жизнь", не замечая, что сами давно живут внутри подделки. Главная героиня сериала — Ксения — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть своей среди рублевских жен, но после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной "пали".

Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер "НМГ Студии":

"Сюжет бьет точно в нерв времени: сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть. Авторы "Палева" показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом".

Андрей Золотарёв, продюсер INEY Productions:

"С одной стороны — это история про поддельные сумки, с другой, что гораздо важнее — о том, как мы себя оцениваем. О людях, которые стоят ровно столько, сколько на них надето. И о людях, которых не портит дешевая одежда. У нас очень крутой каст. В главных ролях — Паулина Андреева и Иван Янковский, а на втором плане — потрясающие артисты, которым есть что играть. Сейчас мы ловим каждый кадр с площадки, и это уже выглядит мощно и увлекательно.

Илья Аксенов, режиссер-постановщик:

"Просто высказаться, что "потребление — плохо" — это скучно и банально. Для меня этот фильм не только о подпольном бизнесе. Мы задаем вопрос: что в этой жизни остается настоящим? Сейчас граница между копией и оригиналом размыта. Я недавно узнал, что один из моих любимых треков собран из кусков других музыкальных произведений. Это такой "Франкенштейн", сшитый из чужих переработанных обрезков, измененных до неузнаваемости. Стал ли трек вторичен от этого? Нет. Я как любил его, так и люблю". 

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