Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Две стороны цифрового мира: в Поволжье подведены итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа проекта "Вместе в цифровое будущее" в Поволжье. Журналисты и блогеры из регионов ПФО представили на конкурс 391 работу.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Наибольшее количество материалов на конкурс поступило из Нижнего Новгорода, Пензы и Кирова. Традиционно самая популярная номинация — "Интернет-СМИ" (94 материала).

Победителями и призерами регионального этапа признаны:

в номинации "Печатная пресса" —

1-е место: Александра Махлина (Нижний Новгород, газета "Нижегородские новости", Хакеру пора менять шляпу);

2-е место: Сергей Костенко (Нижний Новгород, журнал "Cобака.ru", Интервью с создателем компании SOTA+);

3-е место: Андрей Федоров (Чебоксары, Современная библиотека modern-lib.ru, Человек против ИИ: игра в кошки-мышки);

в номинации "Телевидение и видеоконтент в СМИ" —

1-е место: Максим Пугачев (Оренбург, ГТРК "Оренбург", Спортивное программирование);

2-е место: Сергей Щеплягин (Нижний Новгород, ННТВ, Российские ученые создали приложение, определяющее состояние опьянения по голосу);

3-е место: Юлия Важенина (Чебоксары, Национальная телерадиокомпания Чувашии, Серия из 3 роликов о предупреждении мошеннических действий в IT-сфере);

в номинации "Радио и подкасты" —

1-е место: Александр Фирстов (Нижний Новгород, ГТРК "Нижний Новгород", программа "Открытая студия": тема "Городская система биометрического распознавания лиц");

2-е место: Маргарита Львова (Чебоксары, ГТРК "Чувашия", Теперь слабовидящие могут использовать возможности интернета в полной мере);

3-е место: Константин Мягчилов (Йошкар-Ола, ГТРК "Марий Эл", Разговоры о важном — Цифровой учитель);

в номинации "Интернет-СМИ" —

1-е место: Татьяна Колчина (Казань, KazanFirst, Нейросети против пробок: когда в Татарстане появится своя метавселенная);

2-е место: Юлия Халиуллина (Уфа, "Аргументы и Факты — Башкортостан", Печать органов и одежда от падения. Что делают в Башкирии с помощью ИИ);

3-е место: Фарида Якушева (Казань, газета "Республика Татарстан", Робот подоит, ИИ посчитает, доярка приласкает: до чего дошел прогресс на фермах Татарстана);

в номинации "Социальные медиа" —

1-е место: Алексей Лисовицкий (Самара, сайт "Голографика", Русская Культура 360: иммерсивное кино против течения);

2-е место: Эдуард Важоров (Чебоксары, блог информационного сайта "Чебоксары.ру", Как вайб-кодинг помог мне решить задачу с массовым удалением постов в группе ВК);

3-е место: Александр Харитонов (Саратов, сайт "Настрой Сам", Кого заменит ИИ в ближайшей перспективе — кому стоит беспокоиться?).

Претендентами на победу на федеральном уровне стали:

Юлия Чагаева в спецноминации "Киберриски в детской среде" (Нижний Новгород, ГТРК "Нижний Новгород", Входящий от куратора);

Ольга Гилязева в спецноминации "Цифровизация отраслей" (Киров, газета "Территория ОМК", Как трубу персонализировали);

Нерода Маргарита в спецноминации "Российские решения для ИТ-индустрии:

вызовы и перспективы" (Саратов, ИА "Бизнес-вектор", Саратовская компания "Диджитал Скрипка" обучает компьютерное зрение на земле и под водой).

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Интерес к технологиям с каждым годом только растет, и журналистика точно следует за этой тенденцией. Именно представители СМИ первыми выявляют тренды и фиксируют цифровые прорывы. Примечательно, что материалы об искусственном интеллекте были представлены на конкурс задолго до того, как нейросети вошли в обиход. Сегодня тема ИИ — ключевая в работах участников. Вместе с тем в материалах всё большую остроту приобретают вопросы киберпреступности. Ценно, что журналисты создают контент, который не только информирует, но и предостерегает".

О темной стороне цифрового мира рассказала в своей работе "Входящий от куратора" корреспондент и ведущая ГТРК "Нижний Новгород" Юлия Чагаева. Фильм о вербовке детей в интернете — реальные истории подростков.

Юлия Чагаева:

"Здорово, что в проекте есть спецноминация "Киберриски в детской среде". Это, действительно, важная и своевременная тема. В нашем фильме открыто говорится о вербовке детей в преступные сообщества. Для меня важно, что эту работу заметили и поддержали. Благодаря конкурсу ленту смогут посмотреть еще больше родителей и подростков и оценить риски".

Итоги конкурса будут объявлены в начале июля в Москве. Победители — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях на федеральном уровне, — в августе посетят Арктику.

Проект "Вместе в цифровое будущее" проводится при партнерском участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой "Базис", а также Альянса по защите детей в цифровой среде.

Официальный хештег конкурса — #eFuture; сайт — www.smi.rt.ru

