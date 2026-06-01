16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито — один из разработчиков первой в России программы обучения ИИ для школьников

Читали: 6

Технологическая платформа Авито выступила партнером в создании программы "Урок ИИ" — первого в России сквозного курса обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Вклад Авито в программу — практический. Методисты компании участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы Авито легли в основу заданий: это помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе.

Программа разработана Технопарком "Сколково" при участии Авито и ведущего китайского университета. Учебные материалы общедоступны: любая школа в любом регионе России сможет бесплатно использовать их в формате дополнительного образования.

В мае 2026 года эксперты Авито провели первые пилотные уроки для младших классов в Гимназии Сколково и инновационной школе "Сколка". Такой подход формирует у детей не только техническую грамотность, но и устойчивый интерес к технологиям, внося вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии и кадрового потенциала страны.

Программа "Урок ИИ" закладывает базовую ИИ-грамотность с младшего возраста и включает такие темы для изучения, как: что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. Программирование и обучение моделей в начальной школе не предусмотрены — на этом уровне акцент делается на культуре работы c искусственным интеллектом. Сложность материала возрастает к средней и старшей школе, где появляются прикладные задачи и проектная работа.

Для всех школ страны методология проведения уроков для начальной школы уже доступна на сайте. В течение лета на сайте появятся обучающие материалы для средней и старшей школы.

"Для нас было важно стать партнерами программы "Уроки ИИ" — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребёнку вне зависимости от того, в каком регионе он живёт и в какой школе учится. В рамках партнёрства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение", — прокомментировал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту, Авито.

Версия для печати

В России и мире

"Северсталь Сеть" развивает цифровые продажи

"Северсталь Сеть" увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 года. Результатами развития цифровых продаж для малого и среднего бизнеса в рамках V Общероссийской конференции "Электронная коммерция на рынке металлов" поделился руководитель проекта по развитию электронной коммерции "Северсталь Сети" Даниил Ермолин.

Культура и стиль

Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

Люди

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она